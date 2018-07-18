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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
18.07.2018 - 13:09, Son Güncelleme:

Twitter'da İngiliz dalgıca 'pedofil' diyen Musk özür diledi

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Twitter'da İngiliz dalgıca 'pedofil' diyen Musk özür diledi

Teknoloji girişimcisi Elon Musk Twitter'da, Tayland'da mağarada mahsur kalan çocukların kurtarılmasıyla ilgili olarak İngiliz mağara dalgıcı Vern Unsworth'la girdiği tartışmada dalgıca "pedofil" dediği için özür diledi.

Musk, şirketine ait mini bir denizaltıyı kurtarma çalışmalarına yönlendirdiğini söylemesinden sonra Unsworth'un bunu "reklam çabası" diye tanımlamasının ardından "öfkeyle konuştuğunu" belirtti.

Musk "Bana yaptıkları, benim ona yaptıklarımı meşru kılmıyor ve bu yüzden özür diliyorum" dedi.

Unworth geçen Pazartesi günü Tesla'ya dava açmayı değerlendirdiğini söylemişti.

Tayland'da 12 çocuk ve futbol antrenörleri iki haftadan uzun süre mahsur kaldıkları derin bir mağaradan kurtarılmıştı.

Unsworth'un karmaşık mağaralar konusundaki deneyiminin kurtarma çalışmalarında büyük rol oynadığı belirtilmişti.

İngiliz dalgıç, kurtarma çalışmalarının ilk günlerinde çocukların mahsur kaldığı mağaraya gitmiş ve üst düzey uluslararası uzmanların toplanmasına yardımcı olmaştı.

SpaceX ve Tesla şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk, kurtarma çalışmalarının komuta merkezine gitmiş ve görevlilere mini bir denizaltı bıraktığını duyurmuştu. 

Musk ne dedi?

Musk, Twitter'de kurtarma çalışmalarında oynadığı rolü anlatan bir makaleyle birlikte, Unsworth'tan özür diledi.

Musk "Hata sadece ve sadece benim" derken, Unsworth'u kurtarma çalışmalarında kullanılmayan denizaltısıyla ilgili "doğru olmayan şeyler" söylemekle suçladı. 

Tartışma nasıl çıktı?

Unsworth, Musk'ın mini denizaltısının "kesinlikle hiçbir işe yaramayacağını" söylemiş ve Musk'ın denizaltısını "müsait bir yerine sokmasını" söylemişti.

Musk ise, sonradan sildiği tweetinde. isim vermeden Unsworth'a "Tayland'da yaşayan İngiliz herif" diye seslenmiş, mini denizaltısının mağaranın derinliklerinde "sorunsuz" ilerlediğini gösteren bir video yapacağını söylemiş ve "Üzgünüm pedofil herif, bunu gerçekten sen istedin" demişti. 

Musk'un 22 milyondan fazla takipçisine gönderdeği tweet sonradan sillindi.

Unsworth AFP Haber Ajansı'na yaptıı açıklamada, dava açıp açmayacağı sorulduğunda "Düşündüğüm şeyi söylemişse, evet" demişti.

Musk ayrıca, kurtarma çalışmalarının komuta merkezini yöneten Taylandlı yetkili Narongsak Osotthanakorn'u, denizaltının "teknolojik açıdan üstün olmasına karşın, pratik olmadığını" söylemesi nedeniyle eleştirmişti.

Musk, Ossothanakorn'un "kurtarma misyonunun başı" diye yanlış bir şekilde nitelendirildiğini ve "konunun uzmanı olmadığını" söylemişti.

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