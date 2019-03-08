Twitter’da en etkin 8 sporcu Türk kadını
Spor; kupalar, derbiler ve transferlerle Türkiye’de Twitter gündemini en çok meşgul eden konulardan biri olarak öne çıkıyor. Her yıl sonu verilerinde Türk Twitter kullanıcılarının en çok konuştuğu konular arasında önemli spor olayları yer alıyor. Peki ya Türkiye’nin Twitter’da etkin ve ilham kaynağı kadın sporcuları?
Sporda kadının yeri gün geçtikçe daha da önem kazanıyor. Türk sporcular arasında hem ulusal hem uluslararası çapta önemli başarılara imza atan Türk kadın sporcular; cesur oluşları, engel tanımayışları ve umut dolu yüzleriyle dikkat çekmelerinin yanında, Twitter’ı etkin kullanmalarıyla da ilgi kaynağı oluyorlar.
Bu kapsamda Twitter, Türkiye’nin kadın sporcuları için de seslerini duyurmalarında sıkça kullandıkları bir sosyal medya platformu olarak dikkat çekerken, Kadınlar Günü şerefine #KadınlarGünü etiketiyle de emoji sunuyor.
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