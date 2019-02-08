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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
08.02.2019 - 06:56, Son Güncelleme:

Twitter hisse başına gelir yükseldi, yüzler güldü

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Twitter hisse başına gelir yükseldi, yüzler güldü

Sosyal medya devlerinden Twitter’in hisse başına kazançları (EPS) 2018’in dördüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 158 artışla 0.33 dolara yükselirken, Aralık 2018’e kadarki üç aylık dönemde şirketin gelirleri de yüzde 24.23 artışla 908.85 milyon dolara ulaştı.

Aynı dönemde şirketin operasyonlarından elde ettiği gelirler yüzde 88 artışla neredeyse ikiye katlanarak 206.91 milyon dolara yükseldi. Twitter reklam gelirleri 2018’in son çeyreğinde 791 milyon dolar olarak hesaplanırken, aynı dönemde nakde çevrilebilir gelir sağlayan günlük aktif kullanıcı sayısı (Monetizable Daily Active Users / mDAU) yıllık 9.6 artışla 115 milyondan 126 milyona yükseldi.

Şirketin 2018 gelirleri, bir önceki yıla göre yüzde 24.52 artışla 3.04 milyar dolara yükselirken, yıllık EPS’si ise bir önceki yıla göre hisse başına yüzde 0.15 değer kaybıyla 1.56 dolara geriledi. Aynı dönemde operasyonlardan elde edilen gelirler 10 katın üzerinde artarak 453.32 milyon dolara çıktı.

Gelirlerin duyurulmasının ardından şirketten yapılan açıklamada şu yorumlar yapıldı:

“Twitter üzerinde sağlıklı iletişimi geliştirme hedefimiz 2018’de umut vaat eden sonuçlar verdi. Twitter üzerinde, eski tacizcileri ile yeniden iletişim kuran kullanıcıların kötüye kullanım bildirimlerinde yıllık yüzde 16 düşüş gördük ve şikayet edilen içerik üzerindeki yaptırımlarımızın üç kat daha etkili olduğunu fark ettik.”

Twitter hisseleri, sonuçların açıklanmasının ardından açılış öncesinde yüzde 7.0 arttı.  

Twitter'da bir kullanıcı nasıl sessize alınır? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Twitter'da bir kullanıcı nasıl sessize alınır bunu anlatıyor olacağız.
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