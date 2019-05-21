“Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi” arasına girdi
Apsiyon, Türkiye'nin en Hızlı Büyüyen 100 Şirketi’nin seçildiği TOBB Türkiye 100 Listesi’nde yerini aldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğiyle gerçekleştirilen TOBB Türkiye 100 Listesi’ne giren Apsiyon’a ödülü, 19 Mayıs 2019 Pazar günü Samsun Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen Türkiye 100 Ödül Töreni'nde, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından takdim edildi.
Apsiyon CEO'su Kudret Türk ve diğer Türkiye 100 şirket temsilcilerini bir araya getiren bu özel günde, ödül töreninin açılış konuşmalarını TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gerçekleştirdi. Tören sonrasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 100 şirket temsilcileri ile buluştu.
Kesintisiz Ar-Ge yatırımları ve müşteri odaklı inovasyon faaliyetleriyle kurulduğu günden bu yana her yıl hızlı bir büyüme yakaladıklarını belirten Apsiyon CEO'su Kudret Türk, "Apsiyon bugün 620 bini aşkın konutta, 1,5 milyondan fazla kullanıcıya ulaşıyor." diye konuştu.
İki yıllık satış verisi değerlendirildi
Türkiye 100 Listesi için, başvuru yapan yerli şirketlerin TOBB ve TEPAV tarafından değerlendirmeye alındığı yarışmada, 2015 ve 2017 yılları arasında şirketlerin satış gelirlerindeki artış incelendi. TOBB tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi, iki yıllık süreçte satış gelirlerini ortalama yüzde 605 oranında artırdı. Listeye giren şirketlerin ortalama ciro büyüklüğü ise 59,8 milyon TL olarak duyuruldu. Türkiye 100 listesinde 25 farklı şehirden şirket yer alırken, hızlı büyüyen şirketlerin yüzde 23’ünün İstanbul’da faaliyet gösterdiği görülüyor. Türkiye ortalamasından 18 kat hızlı büyüyen Türkiye 100 şirketlerinde istihdam ortalaması 93,2 kişi oldu. Merkez Ofisi ve Ar-Ge Merkezi İstanbul’da konumlanan platform, 105 kişilik yetkin ekibiyle yoluna devam ediyor.
Türk, “Türkiye 100 Listesi’nde yer alan şirketlerin yüzde 63’ünün ihracat yaptığını görüyoruz. Apsiyon olarak 2019 hedeflerimizin başında, amiral gemisi ürünümüzü 2.0 versiyonuyla baştan aşağı yenileyerek global açılımı güçlü bir adımla başlatmak.” diye konuştu.
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