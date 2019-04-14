Türkiye'nin eli namluda güçleniyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTürkiye'nin eli namluda güçleniyor
GeriTeknoloji Türkiye'nin eli namluda güçleniyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
14.04.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Türkiye'nin eli namluda güçleniyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'nin eli namluda güçleniyor

Savunma, havacılık ve uzay sanayisinde namlu ve roket gövdesi gibi stratejik ürünlerde yerli ve milli çözümler geliştirildi.

Savunma, havacılık ve uzay sanayisinde namlu ve roket gövdesi gibi stratejik ürünlerin yerlileştirilmesine yönelik çalışmalar meyvesini vermeye başladı.

Metal şekillendirme sektöründe 40 yılı aşkın süredir ortaya koyduğu çalışmalarla üstün teknolojik çözümler sunan Repkon şirketi, savunma, havacılık ve uzay sanayisine yönelik stratejik ürünleriyle yurt içinde ve dışında ilgi görüyor.

Repkon, soğuk bir proses olan akıtarak şekillendirme (flowforming), kesme kuvvetiyle şekillendirme (shearforming) ve sıcak uç kapama (hot spinning) gibi stratejik teknolojilerde geliştirdiği yeteneklerle savunma, havacılık ve uzay sanayileri için yüksek hassasiyetli parçaların üretimini yapabilen makineler imal ediyor. Şirket, bu kritik parçaların seri üretimini de yapabiliyor.

Repkon, özellikle rotasyonel simetrik parçaların üretiminde dünyada çok az sayıda ülkenin sahip olduğu kritik "flowforming" teknolojisiyle metal şekillendirme endüstrisinde öne çıkıyor. Üstün flowforming teknolojisi özellikle yurt dışında büyük ilgi görüyor.

Yerli namlu setleri geliyor

Repkon, ürün ve kabiliyetlerini yurt içinde ve dışında katıldığı fuar ve etkinliklerde tanıtarak yeni iş fırsatları arıyor.

Türk savunma sanayisinin vitrine çıkacağı 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na (IDEF'19) katılmaya hazırlanan Repkon, fuarda yenilikçi ve üstün çözümleriyle yerini alacak.

Şirket, rotasyonel soğuk dövme (swaging) teknolojisinde gerek makine üretimi gerekse şekillendirme tekniği konularında dışa bağımlılıktan tamamen kurtulup teknolojinin tümüne hakim olarak özellikle 5,56, 7,62, 9 ve 12,7 milimetre kalibreli namlu imalatında örtülü veya açık ambargolara yerli ve milli özgün çözüm sunabilecek noktaya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonu ve yönlendirmesiyle Repkon Ar-Ge merkezi envanterindeki farklı kapasite ve kabiliyetlerdeki flowforming makineleri kullanılarak 40 milimetre kalibreli bomba atarın yiv setli namlularının form verme işlemleri tamamlanarak kullanıma sunuldu.

Roket gövdeleri de yolda

Firma, kısa-orta ve uzun menzilli roket gövdelerinin üretimiyle ilgili olarak da çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 610 milimetre çapındaki roket gövdesi IDEF'de ulusal ve uluslararası katılımcıların ilgisine sunulacak.

Repkon fuarda ayrıca havacılık sanayisi için flowforming yöntemiyle geliştirdiği şaftları da sergileyecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?