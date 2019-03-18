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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
18.03.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Türkiye'de üretilen Reeder P13 Lite satışa çıkıyor

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Türkiye'de üretilen Reeder P13 Lite satışa çıkıyor

Türkiye merkezli teknoloji firması reeder’ın Samsun’daki fabrikasında üretilen ilk akıllı cep telefonu P13 Lite piyasaya sürülüyor. Cihaz, çift kamerası, 4 çekirdekli güçlü MediaTek MT6739 işlemcisi ve Android Oreo Go işletim sistemi ile geliyor.

reeder, Samsun’da geçen yıl açtığı fabrikasında ürettiği reeder F1 modelinden sonra ilk yerli akıllı cep telefonu modeli olan P13 Lite’ı da piyasaya sürüyor. P13 Lite 5.7 inçlik ekranı, 1.5 GHz 64 Bit 4 çekirdekli MediaTek MT6739 işlemcisi, Android 8.1 Oreo Go Edition işletim sistemi, 1 GB RAM ve 16 GB depolama gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. 

1 GB RAM, 16 GB depolama, microSD bellek kartı desteği, 4.5G özelliği, Bluetooth ve GPS gibi özellikleri bulunan telefon, günlük kullanım ihtiyaçlarını karşıladığı gibi, uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor. 

Telefonun arka yüzünde bulunan 8 Megapiksel çözünürlüklü Full HD video kayıt özelliği bulunan ana kameraya 0.3 Megapiksel çözünürlüklü ikinci bir kamera eşlik ediyor. Ortam ışığını otomatik olarak en ideal şekilde ayarlama özelliğine sahip olan P13 Lite, 5 Megapiksel çözünürlüklü ön kamerası ile geliyor.

Türkiyede üretilen Reeder P13 Lite satışa çıkıyor

Akıllı telefonda bulunan 2500 mAh pil ile bir gün kullanım rahatlıkla sağlanabiliyor.

Android 8.0 Oreo Go Edition desteği

reeder P13 Lite, Android 8.0 Oreo Go Edition ile yüklü olarak geliyor. Android 8.0 Oreo Go Edition, yüzbinlerce uygulama ve özelliği destekliyor. Ayrıca 4.5G desteği, GPS, Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 gibi özelliklere de sahip.

P13 Lite, Vatan Bilgisayar mağazalarında 999 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile raflardaki yerini almış durumda.

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