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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
24.09.2018 - 13:28, Son Güncelleme:

Türkiye'de ilk kez düzenlendi, kazanan "Vefa" oldu

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Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen Sürü İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması'nın galibi Vefa İnsansız Sistemler Takımı oldu.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul'da Türkiye'de daha önce yapılmayan teknoloji yarışmaları düzenlendi.

Gelecekte askeri, arama-kurtarma gibi alanlarda aktif kullanılacak "sürü" teknolojisine gençlerin hazırlanması ve Türkiye'de bu konudaki bilgi birikimine katkıda bulunulması amacıyla gerçekleştirilen yarışmada, tanımlanan görevlerin, birden fazla İHA ile görev paylaşımı, yedekleme ve birbirini tamamlama esaslı olarak sürü halinde gerçekleştirilmesine yönelik yazılım algoritmaları geliştirildi.

Yarışma Düzenleme Komitesi Üyesi Okan Aşık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmada ekiplerden, keşif yapabilen bir hava aracı takımını oluşturmalarını ve simülasyon ortamında test etmelerini istediklerini söyledi.

Bunun çok karşılaşılan bir yarışma olmadığına işaret eden Aşık, şöyle konuşu:

"Türkiye'de de ilk defa düzenledik. Yarışmacılardan, teröristlerin olduğu bir ortama birden çok İHA'nın göndermelerini, orada keşif ve yer tespiti yapmalarını istedik. Bunun için de birden çok İHA'yı aynı anda kontrol eden akıllı yazılımlar geliştirilmesi gerekiyor. Takımlardan, yarışmacılardan istediğiniz de bu akıllı yazılımları geliştirmeleriydi.

Bu sayede normalde bir İHA aracılığıyla örneğin 1 kilometrekarelik alanı 1 saatte gezebiliyorsak, birden çok araç kullanarak 10-20 dakikaya indirebiliyor olacağız. Ama bunun koordinasyonu çok büyük problem ve takımlar da bu zor problemi çözmeye çalıştılar."

Aşık, yarışmaya katılanların aslında bir taktik geliştirdiklerine dikkati çekerek, "Bunlar üniversite öğrencileri. Bu geliştirdikleri teknolojilerin üstüne koyarak bunların askeri alanda uygulanabilirliğini sağlayabilirler. Kendi kazandıkları vizyon sayesinde aynı zamanda arama-kurtarma sorunları için de çok uygun etkili bir sistem olacaktır." dedi.

Simülasyon, robot yarışmalarının genel olarak uzun sürelerdir devam ettiğini dile getiren Aşık, şunları kaydetti:

"Bunların en iyi örneği insansız araçlar. Şu anda sürücüsüz araçlar dünyada, özellikle ABD'de kullanılıyor. Bunun ilk çıkış noktasını, ABD'deki İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansının (DARPA) bir insansız araç yarışması başlatması ve akademisyenlerin bu probleme eğilmesi oluşturuyor. Biz de bu yarışmayla, TEKNOFEST İstanbul'daki tüm yarışmalarla bu yola girmiş bulunuyoruz. Kazanan öğrenciler, daha sonra gittikleri şirketlere burada kazandıkları vizyonu taşıyarak yeni sistemlerin hayata geçmesini sağlayacaklardır."

"Hazırlanırken kaynak bulmakta zorlandık" 

Vefa İnsansız Sistemler Takımı'ndan Ubeydullah Erdemir de 20 yıl sonrasını teknolojisini çalışmanın kendileri ve ülke açısından gurur verici olduğunu söyledi.

Yarışmaya hazırlanırken yaşadıkları zorlukları anlatan Erdemir, "Bu süreçte karşılaştığımız en büyük zorluk. Kaynak bulmamak oldu. Diğer yarışmalarda yarışmacılar İHA'lar, roketler ya da diğer konularda belli dokümanlar, akademik makaleler bulabilirken bizim konumuzun çok yeni olması dolayısıyla kaynak sıkıntısı çektik. Çoğu çözümü kendimiz mantıksal olarak bulmaya çalıştık. Bu da başarıyı getirdi." dedi.

Sürü İHA teknolojisinin aynı zamanda çok kapsamlı bir çalışma gerektirdiğine vurgu yapan Erdemir, "Ekibimiz farklı disiplinlerdeki arkadaşlardan oluşuyor. Elektronik, haberleşme, uçak, endüstri mühendisliklerinden arkadaşlar var. Neredeyse hepimiz farklı fakültelerdeniz. Birbirimizle bilgi paylaşarak, birbirimizin tecrübelerini bir araya getirerek çözüm ürettik." diye konuştu.

Erdemir, kariyer planlamalarına ilişkin, "Takım olarak ileride de bu konuda çalışmak istiyoruz. Bu teknolojinin geleceği olduğu için, Türkiye'ye çok değer katacağı için çalışmaları devam ettirmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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