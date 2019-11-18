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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.11.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

Türkiye'de her 10 kişiden 6'sı elektrikli araca geçmek istiyor

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Türkiye'de her 10 kişiden 6'sı elektrikli araca geçmek istiyor

“Elektrikli Araçlar ve Sürdürülebilirlik” adı altında bir araştırma yapan LeasePlan, Türkiye’deki kullanıcıların elektrikli araçlara yaklaşımıyla ilgili önemli bulguları ortaya koydu. Buna göre, Türkiye elektrikli araçlarla ilgili en olumlu yaklaşımı gösteren ilk 3 ülke arasında yer aldı. Türkiye ayrıca, son 3 yılda elektrikli araçlar için en çok olumlu yönde tutum değiştiren ülkeler arasında birinci oldu. Son 3 yılda Türkiye’deki kullanıcıların elektrikli araçlara olan tutumu yüzde 75 oranında pozitif olarak değişim gösterdi. Öte yandan, önümüzdeki 5 yıl içerisinde bir araç alacağı takdirde bu aracın elektrikli bir araç olacağını en çok belirten ülke de yine Türkiye oldu.

LeasePlan, dünyanın önde gelen araştırma firmalarından biri olan Ipsos ile birlikte hazırladığı Mobility Monitor araştırmasının “Elektrikli Araçlar ve Sürdürülebilirlik” bölümünü yayınladı. 16 farklı ülkeden 4.000’in üzerinde kişiyle gerçekleştirilen araştırmaya katılanların yüzde 61’i sıfır emisyonlu elektrikli araçların kullanımını tercih edeceklerini belirtti. Katılımcıların neredeyse yarısı, son 3 yıl içerisinde elektrikli araçlara karşı fikirlerinin olumlu yönde değiştiğini ifade ederken, araştırma genel olarak elektrikli araç kullanımına yönelik giderek artan bir tutum olduğunu ortaya koydu. Ankete katılanların büyük çoğunluğu, elektrikli araçları daha iyi olarak görse de mevcut altyapıya ilişkin endişelerini de dile getirdi. Gelecek 5 yılda araç almayı planlayanların yüzde 51'i, elektrikli araç almalarını engelleyen faktörler olarak yetersiz şarj altyapısını belirtirken, yüzde 45'i sınırlı sürüş mesafesi veya menzil endişesi nedeniyle elektrikli araca geçmeyeceklerini belirtti.

Türkiye son üç yılda zirvede

Mobility Monitor araştırmasının elektrikli araçlarla ilgili olan ilk bölümü, Türkiye’deki kullanıcıların elektrikli araçlara yaklaşımıyla ilgili önemli bulgular da ortaya koydu. Buna göre, Türkiye elektrikli araçlara ilgili en olumlu yaklaşımı gösteren ilk 3 ülke arasında yer aldı. Portekizli katılımcıların yüzde 87’si elektrikli araçlara karşı olumlu tutum sergilerken, Türkiye’deki katılımcıların yüzde 84’ü elektrikli araçlara olumlu baktığını ifade etti. Türk katılımcıların yalnızca yüzde 2’si elektrikli araçlar için negatif görüş bildirirken, yüzde 14’ü herhangi bir yaklaşım sergilemeyerek nötr kalmayı tercih etti. Türkiye’yi yüzde 83 ile Yunanistan takip etti. Araştırmaya katılan ülkelere arasında elektrikli araçlara karşı en olumsuz yaklaşımı sergileyen ülke ise yüzde 32 negatif görüş ile Lüksemburg oldu. Türkiye ayrıca, son 3 yılda elektrikli araçlar için en çok olumlu tutum değiştiren ülkeler arasında birinci oldu. Son 3 yılda Türkiye’deki kullanıcıların elektrikli araçlara olan tutumu yüzde 75 oranında pozitif olarak değişim gösterdi. Türkiye’yi yüzde 72’i ile Portekiz, yüzde 64 ile Romanya takip etti.

Türklerin yüzde 57’si elektrikli araç tercih edecek

LeasePlan Mobility Monitor araştırmasının “Elektrikli Araçlar ve Sürdürülebilirlik” bölümünde katılımcılara, “Bir sonraki aracınızı satın alırken bir elektrikli araç satın alma olasılığınız nedir?” sorusu da soruldu. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde bir araç alacağı takdirde bu aracın elektrikli bir araç olacağını en çok belirten ülke Türkiye oldu. Türkiye’deki katılımcıların yüzde 57’si bu soruya “kesinlikle evet” yanıtını verirken, yüzde 35’i nötr kaldı, yüzde 8’i ise “kesinlikle hayır” yanıtı verdi. Türkiye’yi bu konuda yüzde 53 ile Yunanistan, yüzde 51 ile Portekiz izledi. Elektrikli araç satın almaya en olumsuz bakan ülke ise yüzde 60 oranında hayır yanıtını veren Lüksemburg oldu. Araştırmaya göre ayrıca, yakın gelecekte araç kiralama niyetinde olan her 5 kişiden 2’si elektrikli araç kiralamak istiyor. Elektrikli araç kiralamak için en istekli ülke yüzde 87 ile Romanya olurken, bu ülkeyi yüzde 66 ile Yunanistan, yüzde 64 ile Türkiye izliyor.

Düşük maliyetler cazip kılıyor, yetersiz altyapı uzaklaştırıyor

Mobility Monitor araştırması, Türkiye’deki kullanıcıları elektrikli araç satın almaya yönlendiren ve satın almamasına neden olan en öncelikli üç koşulu da ortaya koydu. Buna göre, Türkiye’deki katılımcıların yüzde 72’si düşük kullanım maliyetleri nedeniyle elektrikli araçları öncelikli olarak tercih edeceğini vurguladı. Bunu yüzde 47 ile düşük CO2 emisyonları, yüzde 31 ile düşük NOx emisyonları takip etti. Böylece, Türkiye’deki kullanıcıların çevre duyarlılığı konusunda da hassas davrandığı ortaya çıkmış oldu. Öte yandan, Türkiye’deki kullanıcıların elektrikli bir araç satın almamasındaki en önemli nedenin satın alma fiyatlarının aksine, yetersiz şarj altyapısı olduğu ortaya konuldu. Buna göre, Türklerin yüzde 54’ü yetersiz şarj olanakları nedeniyle elektrikli araç satın almamayı tercih ettiklerini ifade etti. Bu nedeni ise yüzde 50 ile satın alma fiyatı, yüzde 31 ile sürüş menzili takip etti. Türkiye’deki katılımcıların yüzde 92’si özellikle halka açık yerlerde yeterli şarj istasyonları olmadığını ve bu durumun da elektrikli araç satın almama noktasında önemli bir kaygı yarattığını iletti.

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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