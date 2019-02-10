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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
AA
10.02.2019 - 17:04, Son Güncelleme:

"Türkiye Kart" için 2 ilde pilot uygulama

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"Türkiye Kart" için 2 ilde pilot uygulama

PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, "Türkiye Kart"ı bu yıl önce 2 ilde pilot olarak uygulamaya başlayacaklarını, yıl sonunda 30 şehre yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirketin yönetim ve değerlendirme toplantısı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. 3 gün süren toplantıda, 2023 vizyonu doğrultusunda planlanan 2019 yılı hedefleri değerlendirildi. 

Bozgeyik, toplantının kapanışında yaptığı konuşmada, dünyada en büyük 10 posta operatöründen biri olmayı hedeflediklerini belirtti. 

179 yıllık tecrübeyi, inanç ve çalışma azmiyle birleştirip, hedeflerine ulaşacaklarını vurgulayan Bozgeyik, 2023 yılı vizyonuna uygun stratejilerini belirlediklerini ifade etti. 

Bozgeyik, PTT AŞ'nin değişimi, dönüşümü ve gelişimi için çizdikleri yol haritasını yeni tasarılarla güncellediklerini anlattı. 

PTT ailesi olarak hedeflere ulaşmak için çalışacaklarına işaret eden Bozgeyik, "Biz hizmet sektöründeyiz, en kaliteli, en ucuz, en hızlı hizmeti nasıl vereceğimize odaklanacağız. Sıçramayı sürekli yakalayabilmek için çok daha farklı strateji izlememiz gerekiyor. Çalışalım, üretelim, yenilenelim. Geleceğimizin geleceği olacağız. Bana bunları söyleten taşıdığım emanetin ağırlığıdır. Son noktaya kadar çalışmak durumundayız." değerlendirmesinde bulundu. 

"2019'U KARGO YILI OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ" 

Bozgeyik, PTT AŞ olarak geçen yıl 571 milyon liralık yatırım yaptıklarını ve bu yıl yatırım hedeflerinin artırıldığını aktararak, geçen yıl yatırımları dijital dönüşüm ve bankacılık üzerine yaptıklarını, bu yıl ise posta, kargo, lojistik ve e-ticaret üzerine yoğunlaştıracaklarını bildirdi. 

Bu yıl hem altyapı hem pazarlama açısından posta, kargo, lojistik ve e-ticaret alanında genişleyeceklerini vurgulayan Bozgeyik, "2019'u kargo yılı olarak değerlendiriyoruz ve bu doğrultuda fiziksel altyapı yatırımlarını tamamlayacağız." ifadesini kullandı. 

Bozgeyik, PTT AŞ olarak ülke ekonomisini destekleyecekleri en önemli alanın e-ticaret olduğuna dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sunduğu 2023 hedeflerine ulaşma noktasında, hem kurum içi kendi hedeflerine ulaşmak hem de ülkenin ekonomik hedeflerine ulaşmasını sağlamak adına çalışacaklarının altını çizdi. 

"MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ÇOK DAHA ÖZEN GÖSTERECEĞİZ" 

Bozgeyik, bu yıl müşteri memnuniyetine çok daha fazla özen göstereceklerini ve bu kapsamda önemli kararlar aldıklarını belirterek, şunları kaydetti: 

"2019'da işletme kusurlarından kaynaklanabilecek müşteri memnuniyetsizliğine tolerans göstermeyeceğiz. PTT başmüdürlüklerinin performansları her 3 ayda bir değerlendirmeye alınacak. Yapılacak değerlendirme ve puanlamaya göre ödül ve ceza sistemini devreye alacağız. Her ilimizin başmüdürleri illerinin ihtiyaçları ve durum değerlendirmelerini düzenli olarak bizlere ulaştıracak. Başmüdürlüklerimizden yıllık en az yüzde 50 büyüme bekliyoruz." 

Teknoloji ve inovasyon yatırımlarıyla çağın gereği olan dijital dönüşümü başlattıklarına işaret eden Bozgeyik, "Tek bir kartla tüm yurtta toplu taşıma araçlarının kullanılabileceği Türkiye Kart'ı bu yıl önce 2 ilde pilot uygulamaya başlayacağız. Bu kapsamda ilk olarak asgari 100 bin pilot uygulama kartı alınacak. Türkiye Kart, yıl sonunda 30 şehrimize yaygınlaşmış olacak." değerlendirmesinde bulundu. 

PTT iş yerlerinin, PTTmatik'lerin ve MobilPTT'lerin sayısını artırarak hizmet ağını genişletmeye devam edeceklerini vurgulayan Bozgeyik, vatandaşın bulunduğu yerden hangi yöne giderse gitsin, 20 dakika içinde bir PTT şubesine ulaşacağını anlattı. 

Bozgeyik, 3 bin 445 olan PTTmatik sayısını yıl sonuna kadar 5 bine yükseltmeyi hedeflediklerini, 2023 hedefleri arasında 100 bin personel ve 15 bin iş yerine ulaşmanın da bulunduğunu ifade etti. 

Teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla Suriye'nin El Bab ilçesine bağlı Biza ve Kabasin ile Azez ilçesine bağlı Soran beldelerine de PTTmatik kuracaklarına dikkati çeken Bozgeyik, konuşmasının ardından performans sistemine göre geçen yıl ilk 10'a giren başmüdürlere ödüllerini verdi. 

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