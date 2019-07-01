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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
01.07.2019 - 06:51, Son Güncelleme:

Türkiye Drone Şampiyonası ikinci etabı Ayvacık'ta yapıldı

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Türkiye Drone Şampiyonası ikinci etabı Ayvacık'ta yapıldı

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın ikinci etabı, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gerçekleştirildi.

Behramkale köyündeki ATİ Havacılık Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin farklı illerinden gelen 32 drone sporcusu ilk 3'e girmek için kıyasıya yarıştı.

Hız ve manevra kabiliyeti yüksek, tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan dronelerle mücadele veren pilotlar, özel olarak dizayn edilen gözlükler aracılığıyla alandaki engebeleri geçmeye çalıştı.

Kıyasıya geçen mücadelenin ardından pilotlardan Atakan Mercimek birinci, Özgürcan Özçelik ikinci, Batu Eril Kun ise üçüncü oldu.

Drone Yarışcıları Spor Kulübü Derneği Başkanı ve Hava Sporları Federasyonu Kurul Üyesi Göksel Kervancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonanın toplamda 4 etaptan oluştuğunu söyledi.

Etaplar sonunda ilk üçe giren pilotların Türkiye Milli Drone Takımı'nı oluşturacağını aktaran Kervancı, "İlk ikiye giren kişiler de TEKNOFEST kapsamında İstanbul'da yapılacak Dünya Drone Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecekler. Bundan sonraki etabımız Kapadokya bölgesinde olacak. Final ise İstanbul Sultanahmet'te olacak." diye konuştu.

Öte yandan şampiyonada dereceye giren sporculara protokol tarafından ödül verildi.

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