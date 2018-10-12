Turkcell neden çekmiyor, çöktü mü? Turkcell servis yok hatası
Turkcell hattı olan bazı kullanıcılar sosyal medya üzerinden şebeke sorunu yaşadıklarını dile getirdiler. Kullanıcılar, arama motorları üzerinden Turkcell servis yok, Turkcell çekmiyor, Turkcell çöktü gibi aramaları yapıyor.
Turkcell servis yok hatası kullanıcıların bugün gündeminde. Erişim sorunun ağırlıklı olarak Sakarya’da görüldüğü dikkat çekti. Twitter'dan yaşadıkları sorunu dile getiren kullanıcılar, Turkcell servis yok, Turkcell çekmiyor, Turkcell çöktü şeklinde mesajlar paylaşıyor.
Kullanıcıların şikayetlerine geri dönüş sağlayan Turkcell şu açıklamayı yaptı: Teknik çalışmalardan dolayı oluşan kesintiler nedeniyle verdiğimiz rahatsızlık için üzgünüz. İlerleyen saatlerde tekrar deneyebilirsiniz.
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