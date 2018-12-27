Türk yazılımcılardan online menajerlik oyunu
Türk yazılımcıların geliştirdiği 9pm, online bir menajerlik oyunu. Peki oyunda tam olarak ne yapıyorsunuz, oynanış nasıl?
9pm, Yılmaz Vural’ın teknik direktörlük kariyerinden esinlenerek hikayeleştirilmiş ve bu sebeple kendisinin teknik direktörlük kariyerine başladığı 1986 yılından başlar. Kullanıcılar oyuna girdiğinde Yılmaz Vural’ın yardımcısı olarak en alt amatör ligden başlıyor ve gösterdiği başarılarla üst liglere çıkıyor. Oyun içerisindeki her sezon gerçek hayatta bir aya denk geliyor. Sezon geçtikçe yıllar da geçer ve oyun içerisindeki görseller de ait olduğu yıla göre değişiyor.
Kullanıcılar oyunda takımlarının başarılı olmalarını istiyorlarsa gerçek hayatta günlük attığı adım sayısını artırması gerekiyor. Çünkü atılan her bir adım takımdaki oyuncularınızın kondisyonunu artırıyor ve akşam 9PM ‘de oynanacak maça hazır çıkmalarını sağlıyor.
Gün içerisinde akşam saat 7’ye kadar oynayabileceğiniz mini zeka oyunlarından alacağınız skor ile oyuncularınıza antrenman yaptırmış olacak ve takımınızın performansını buradan alacak olduğunuz skora göre arttıracaksınız. Yani zeka oyunları sayesinde hem zihin aktiviteleri yapacak hem de takımınızın performansını yükselteceksiniz.
9PM Football Managers’ın bir diğer özelliği ise günde sadece bir maç oynanması. Maçlar her akşam saat 9’da başlıyor fakat kullanıcı isterse gün içerisinde arkadaşlarıyla kendi arasında dostluk maçları yapabiliyor.
Kullanıcıların birbirleriyle rekabet ederek bir üst lige çıkmak için yarışacakları ilk sezon 1 Ocak 2019 tarihinde başlıyor. Google Play Store’dan oyunu indirerek transferler yapmaya ve takımınızı taktiksel olarak hazırlayabiliyorsunuz.
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