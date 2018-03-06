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    Türk Telekom nice Zeynep Teyze’lere interneti öğretmek için çalışıyor

    Hürriyet Haber
    06.03.2018 - 19:36 | Son Güncelleme:

    Türk Telekom’un İnternetle Hayat Kolay projesi, Zeynep Teyze’ye dijital dünyanın kapılarını açarken, daha binlerce kadının da umudu oldu. Türk Telekom 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel olarak Zeynep Teyze’nin yaşanmış hikâyesinden yola çıkarak bir film yayınladı. Filmde Zeynep Teyze’nin ördüğü çorapları dünyanın dört bir yanına internetin sunduğu olanaklar sayesinde satması konu ediliyor.

    Türk Telekom, ‘Herkes için Erişilebilir İletişim’ prensibi doğrultusunda hayata geçirdiği “İnternetle Hayat Kolay” projesi kapsamında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne yönelik film hazırladı. Yaşanmış bir hikayeden esinlenerek hazırlanan reklam filminde, köyde çorap satarak geçimini sağlayan Zeynep Teyze’nin hikayesi konu ediliyor.

    Tek geçim kaynağı olan rengarenk çorapları satmak olan Zeynep Teyze, komşusunun kızının internetten mont satın aldığını gördükten sonra interneti öğrenmeye karar veriyor. Türk Telekom’un sosyal sorumluluk projesi internetle Hayat Kolay projesi ile yolu kesişen Zeynep Teyze azmi ve istikrarı sayesinde Türk Telekom’un kurumsal sosyal sorumluluk projesi İnternetle Hayat Kolay gönüllülerden interneti öğreniyor. Duygulara hitap eden reklam filminin sonunda Zeynep Teyze’nin tek geçim kaynağı olan rengarenk çorapları internet üzerinden satışa sunduğu ve internette sattığı çoraplar sayesinde kazandığı parası ile en büyük hayali olan Umre ziyaretini eşi ile birlikte gerçekleştirdiği aktarılıyor.

    Bugüne kadar kalkınmada öncelikli 54 ilde gerçekleşen yüz yüze eğitimlerle yaklaşık 30 bin kişiyi dijital dünya ile tanıştıran proje, bölgesel ve ekonomik eşitsizlikleri ortadan kaldırarak, herkes için bilgiye erişim imkânı sunmayı ve internet okuryazarlığı eğitimleriyle herkesi dijital dünya ile tanıştırmayı amaçlıyor.

    Türk Telekom filmde, Zeynep Teyze gibi hayalleri için engel tanımayan tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarken internet ile hayatın ne kadar kolay olduğuna dikkati çekiyor.

    Etiketler: türk telekom , kadınlar günü , 8 mart
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