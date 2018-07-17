Trend Micro Bölgesel yönetimi bir Türk'e emanet

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
17.07.2018 - 09:48, Son Güncelleme:

Trend Micro Bölgesel yönetimi bir Türk'e emanet

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Trend Micro Bölgesel yönetimi bir Türk'e emanet

Trend Micro, 2018 global stratejisi kapsamında Yakup Börekcioğlu’nu bölgesel yönetimin başına getirdi. Börekcioğlu’nun Akdeniz Ülkeleri, İsrail ve Katar Genel Müdürü olarak Dubai merkezine atanması ile marka bölgede yüzde 50 büyümeyi hedefliyor.

Trend Micro, yeni atamalar ile bölgesel gücünü artırmaya devam ediyor. 25 yılı aşkın tecrübesi ile sektörün deneyimli isimleri arasında yer alan Yakup Börekcioğlu, siber güvenlik alanındaki know-how’ını bölgeye taşıyacak. Trend Micro Akdeniz Ülkeleri, İsrail ve Katar Genel Müdürü olarak Dubai merkezde göreve atanan Börekcioğlu’na 40 kişilik ekip destek verecek. Akdeniz Ülkeleri ve Türkiye dışında yeni dahil olan İsrail ve Katar’da pazarı büyütmeyi hedefleyen Börekcioğlu, her iki ülkede de lokal kadroları güçlendirerek istihdam açısından da önemli bir adım attı. 

Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Yakup Börekcioğlu’nun Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin Elektrik Elektronik Bölümü’nden Yapay Zeka üzerine yüksek lisans derecesi bulunuyor. İş hayatına 1993 yılında ASELSAN’da başlayan ve birçok faklı projeyi yöneten Börekcioğlu sonrasında Sun Microsystems ve Vmware’de üst düzey pozisyonlarda görev aldı. Kasım 2012’den bu yana Trend Micro Akdeniz Ülkeleri Genel Müdürü olan Yakup Börekcioğlu, 2018 yılı itibariyle Trend Micro Akdeniz Ülkeleri, İsrail ve Katar Genel Müdürü görevini yürütüyor.

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