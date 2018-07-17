Trend Micro Bölgesel yönetimi bir Türk'e emanet
Trend Micro, 2018 global stratejisi kapsamında Yakup Börekcioğlu’nu bölgesel yönetimin başına getirdi. Börekcioğlu’nun Akdeniz Ülkeleri, İsrail ve Katar Genel Müdürü olarak Dubai merkezine atanması ile marka bölgede yüzde 50 büyümeyi hedefliyor.
Trend Micro, yeni atamalar ile bölgesel gücünü artırmaya devam ediyor. 25 yılı aşkın tecrübesi ile sektörün deneyimli isimleri arasında yer alan Yakup Börekcioğlu, siber güvenlik alanındaki know-how’ını bölgeye taşıyacak. Trend Micro Akdeniz Ülkeleri, İsrail ve Katar Genel Müdürü olarak Dubai merkezde göreve atanan Börekcioğlu’na 40 kişilik ekip destek verecek. Akdeniz Ülkeleri ve Türkiye dışında yeni dahil olan İsrail ve Katar’da pazarı büyütmeyi hedefleyen Börekcioğlu, her iki ülkede de lokal kadroları güçlendirerek istihdam açısından da önemli bir adım attı.
Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Yakup Börekcioğlu’nun Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin Elektrik Elektronik Bölümü’nden Yapay Zeka üzerine yüksek lisans derecesi bulunuyor. İş hayatına 1993 yılında ASELSAN’da başlayan ve birçok faklı projeyi yöneten Börekcioğlu sonrasında Sun Microsystems ve Vmware’de üst düzey pozisyonlarda görev aldı. Kasım 2012’den bu yana Trend Micro Akdeniz Ülkeleri Genel Müdürü olan Yakup Börekcioğlu, 2018 yılı itibariyle Trend Micro Akdeniz Ülkeleri, İsrail ve Katar Genel Müdürü görevini yürütüyor.
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