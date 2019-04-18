Trashtag hareketini başlatıyor
Koroplast, Trashtag Challenge hareketini Türkiye’de başlatıyor. Temiz çevre için herkesi harekete geçmeye davet ederek; temizlemek istediği halka açık alanın fotoğrafını sosyal medyada paylaşmaları için teşvik ediyor.
Koroplast, sosyal medyada başlayan ve tüm dünyada hızla yayılan #Trashtag Challange hareketini Türkiye’de başlatıyor. Şirket, herkesi çöplere meydan okumaya davet eden kampanya kapsamında seçtiği halka açık bir alanı çöplerden temizlemek isteyen herkese çöp torbası, maske ve eldivenini de hediye ediyor.
Kampanyayla hem toplumda çevre temizliğine dair farkındalık yaratılması hem de insanları harekete geçirmek hedefleniyor. Herkesin katılımına açık olan kampanya kapsamında, katılımcılar temizlemek istediği halka açık ve kirli alanın fotoğrafını sosyal medyada #trashtagtürkiye #trashtagchallenge etiketleriyle paylaşıyor.
Paylaşımlarında Koroplast resmi hesabı @koroplasthayatikolaylastirir’i da etiketleyen katılımcılara çöp torbası, eldiven ve maske gönderiliyor.
Hareketin Türkiye’de yaygınlaşması için katılımcılardan temizlediği alanların önceki ve sonraki fotoğrafını da paylaşması isteniyor. Şirketin desteklediği Türkiye Trashtag Challenge kampanyasının Türkiye’de de ilgi görerek, bir çevre temizliği hareketine dönüşmesi bekleniyor.
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