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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
18.04.2019 - 08:12, Son Güncelleme:

Trashtag hareketini başlatıyor

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Trashtag hareketini başlatıyor

Koroplast, Trashtag Challenge hareketini Türkiye’de başlatıyor. Temiz çevre için herkesi harekete geçmeye davet ederek; temizlemek istediği halka açık alanın fotoğrafını sosyal medyada paylaşmaları için teşvik ediyor.

Koroplast, sosyal medyada başlayan ve tüm dünyada hızla yayılan #Trashtag Challange hareketini Türkiye’de başlatıyor. Şirket, herkesi çöplere meydan okumaya davet eden kampanya kapsamında seçtiği halka açık bir alanı çöplerden temizlemek isteyen herkese çöp torbası, maske ve eldivenini de hediye ediyor.
 
Kampanyayla hem toplumda çevre temizliğine dair farkındalık yaratılması hem de insanları harekete geçirmek hedefleniyor. Herkesin katılımına açık olan kampanya kapsamında, katılımcılar temizlemek istediği halka açık ve kirli alanın fotoğrafını sosyal medyada #trashtagtürkiye #trashtagchallenge etiketleriyle paylaşıyor.

Paylaşımlarında Koroplast resmi hesabı @koroplasthayatikolaylastirir’i da etiketleyen katılımcılara çöp torbası, eldiven ve maske gönderiliyor.

Hareketin Türkiye’de yaygınlaşması için katılımcılardan temizlediği alanların önceki ve sonraki fotoğrafını da paylaşması isteniyor. Şirketin desteklediği Türkiye Trashtag Challenge kampanyasının Türkiye’de de ilgi görerek, bir çevre temizliği hareketine dönüşmesi bekleniyor.

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