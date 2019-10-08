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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
08.10.2019 - 03:16, Son Güncelleme:

Trakya Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı

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Trakya Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversite bünyesinde kurulan Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinin sadece Edirne ve bölgeye değil tüm Türkiye ve Balkanlar'a hizmet vereceğini belirtti.

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Balkan Yerleşkesi'nde düzenlenen törenle açıldı.

"Teknolojiye köprü" sloganıyla kurulan merkez, fon kaynaklarından yararlanılması amacıyla proje yazımı, yürütülmesi, üniversite ve sanayi iş birliği, lisans ve patent hizmetleri alanında şirket ve girişimcilere danışmanlık hizmeti verecek. 

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, programda yaptığı konuşmada, merkezin üretilen bilginin topluma yayılması ve ticari ürüne dönüştürülmesi için önemli hizmetler vereceğini söyledi.

Merkezin sanayici ve girişimcilerin teknolojik çalışmalarını üst seviyelere taşıyacağını vurgulayan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Teknoloji gelişimi ve yenilikler anlamında bu merkezimiz önemli yer tutuyor. 'Proje yapacağım, Ar-Ge çalışmasında bulunacağım.' diyen herkese danışmanlık hizmeti verebilecek önemli bir merkez burası. Sadece üniversite değil sanayiciler, KOBİ'ler ve girişimciler buradan faydalanabilecek. Bu merkez sadece Edirne ve bölgemize değil tüm Türkiye ve Balkanlar'a hizmet vererek, sanayici, yatırımcı ve girişimcilerle üniversitemizi birleştirecek. Burası önemli bir kapı açacak ve büyük işlerin olmasında katkı sağlayacak."

Merkez Müdürü Prof. Dr. Semiha Öztuna da merkezin bölgeye ve Türkiye'ye önemli katkıları olacağını belirtti.

Açılışın ardından Öztuna, katılımcılara merkezi gezdirerek bilgi verdi.

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