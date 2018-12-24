TP-Link’ten oyun router'ı: Archer C5400X

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
24.12.2018 - 11:07, Son Güncelleme:

TP-Link’ten oyun router'ı: Archer C5400X

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TP-Link’ten oyun router'ı: Archer C5400X

TP-Link’in online oyunlar için özel geliştirdiği yönlendirici modeli olan Archer C5400X, Ocak ayında Türkiye’de satışa sunuluyor.

TP-Link’in online oyunlar için özel geliştirdiği yönlendirici (router) modeli Archer C5400X, Ocak ayında Türkiye’de satışa sunuluyor. Oyun ve 4K film için gereken kablosuz hız, performans, geniş kapsama alanı gibi tüm özellikleri barındıran yönlendirici, aynı zamanda ücretsiz depolama alanı ve güvenlik yazılımı gibi özelliklere de sahip.

Archer C5400X yönlendirici, oyun için oluşturulan özel bilgisayarlar ve diğer donanımlarla uyumlu çalışıyor. Hem kablosuz hem kablolu ağ bağlantısının hızlı olması, oyunculara oyun sırasında önemli bir avantaj sağlıyor. 

Cihazda dört çekirdekli 1.8GHz 64 bit’lik ana işlemci ve üç adet yardımcı işlemci bulunuyor. 1GB’lık belleği (RAM) ile en yüksek ayarlarda oyun oynarken de gecikme olmuyor. 'Akıllı trafik önceliklendirme' özelliği ile oyun trafiğini otomatik olarak tanımlıyor ve gecikmeleri ortadan kaldırıyor. Bu özellik 4K film izlerken de avantaj sağlıyor.

TP-Link’ten oyun routerı: Archer C5400X

Archer C5400X’te iki adet 5 GHz ve bir adet 2.4GHz olmak üzere üç bant yer alıyor. 2.4GHz bandında 1000Mbps ve iki adet 5 GHz bandında ise 2167Mbps’er (toplamda 5334Mbps) kablosuz hızlara ulaşabilen ürün, bir bandı tamamen oyun trafiğine ayırarak çalışıyor. Diğer iki bant evin diğer ağ gereksinimine hizmet ediyor. Kullanıcılar ‘Akıllı Bağlantı’ özelliğini kullanarak her cihaz için bant atayıp sınırlamalar sağlayabiliyor.

TP-Link’in oyun yönlendiricisi, her aygıtın istediği hız ve hassasiyeti dengelemek için MU-MIMO ve Airtime Fairness teknolojilerini kullanıyor. Yönlendirici WiFi akışını cihazlara, görevlere uygun olarak dağıtıyor. Ürün sadece yüksek hız ve güçlü bağlantı değil, aynı zamanda geniş bir kapsama alanı da sunuyor. 

Cihazın VPN Hızlandırma özelliği sayesinde bağlantı hızı beş kat artarken, PPTP ile bir özel ağ oluşturmak için dahili VPN ya da OpenVPN kullanılabiliyor.

Archer C5400X'in yurt dışı fiyatı 630 dolar.

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