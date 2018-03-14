TP-Link Neffos’ların kullanıcı arayüzü değişti!

TP-Link, Neffos akıllı telefonlar için yeni kullanıcı arayüzü olan NFUI 7.0’ı tanıttı. Android işletim sistemi destekli olan NFUI 7.0, Neffos akıllı telefonlar için özel tasarlanan ve kullanımı kolaylaştıran bir arayüz. Kullanıcı deneyimini daha iyi noktaya taşımak için geliştirilen bu yazılım ile Neffos kullanıcıları daha hızlı, görünümü şık kullanımı basit bir arayüze sahip oluyorlar.

TP-Link, Neffos akıllı telefonlar için kullanıcı arayüzünü kendi geliştiriyor ve her versiyonda kullanıcı memnuniyetini artırmayı hedefliyor. NFUI 7.0, uzun süre akıllı telefon kullanımında gözler üzerindeki yorgunluğu azaltan renkler ve şeffaflık efektleri sunuyor. Ekrandaki simgeler ve konumlar çağdaş bir görünüme sahip ve içgüdüsel kullanıma izin veriyor. Daha az çizgi ve bol beyaz alan ile rahat ve temiz bir düzen sağlıyor.







Uygulamalar Çok Daha Hızlı Açılıyor

Ama bunların hepsinden önce NFUI 7.0’ın sunduğu en önemli yenilik hız. Bu yeni arayüz ile uygulamalar daha hızlı açılıyor. Neffos tarafından geliştirilen algoritmalar aracılığıyla işlemci çekirdeği aynı anda hızlandırılarak uygulama başlatma süresi önemli ölçüde kısaltılıyor. Bunun sonucunda NFUI 7.0’da uygulamalar yüzde 78 daha hızlı çalışıyor.

Ayrıca NFUI 7.0, cihazda yüklü olan oyunları otomatik olarak tanımlayan ve her zamankinden daha akıcı hale getiren yeni bir arka plan optimizasyon özelliğine sahip. Sistem kaynaklarını akıllıca yönetmek ve bellek ayırmayı en üst düzeye çıkarmak için telefonun iç donanımları kullanılıyor. Clash of Clans, Clash Royale ve Subway Surf gibi oyunlar, endüstri standartları tarafından kabul edilen saniyede 30 kare (30 FPS) erişimini NFUI 7.0 saniyede 60 kareye (60 FPS) çıkarıyor.

TP-Link, WiFi alanındaki uzmanlığını da NFUI 7.0’a yansıtmış durumda. Bu yeni arayüz ile Neffos akıllı telefonların diğer ağ ürünleriyle bağlantı özellikleri de birinci sınıf hale geliyor. Örneğin WiFi paylaşımı ve QR kod ile ağ köprüsü bağlantı seçenekleri sunuluyor. Bu sayede Neffos akıllı telefon kullanıcıları kesintisiz bağlantı deneyimi yaşıyorlar. Bu özel işlevler Neffos ve TP-Link ürünlerinin gelişmiş donanım ve yazılım entegrasyonu nedeniyle NFUI 7.0’ın diğer Android uygulamalarına göre sahip olduğu önemli bir avantaj.







Hareket Denetimleriyle Daha Basit Kullanım

Yeni arayüzde daha basit bir şekilde gezmek isteyen kullanıcılar için hareket denetimleri kullanılabiliyor. Bu özellik etkinleştirildiğinde, ekrana iki kez dokunarak cihaz uyandırılıyor, üç parmak ile ekran aşağı çekilirse ekran görüntüsü alınabiliyor. Kullanıcılar, en sevdikleri uygulamaları özelleştirilmiş jestlerle (örneğin ekrana baş harfi yazılarak) kapatılmış haliyle başlatabiliyorlar.

NFUI, zararlı mavi ışığı engelleyen dahili bir Göz Koruma moduna sahip ve bu özellik karanlıkta telefon kullanılırken göz yorgunluğunu azaltıyor. Ayarlar bölümünde Eldiven modu etkineştirildiğinde ise bölünmüş ekran modunda iki uygulama yan yana çalıştırılabiliyor ve eldiven kullanırken de ekranı çalıştırmak mümkün oluyor.

Pil seviyesi azaldığında pilin ömrünü uzatmak için NFUI’nın Akıllı Güç ve Ultra Güç Tasarrufu modları vazgeçilmez olacak. Bu modlar enerji tüketimine neden olan sistem özelliklerini devre dışı bırakıyor. Ultra Güç Tasarrufu modu ise Telefon ve Mesajlama gibi uygulamalardan en fazla verimi alabilmek için diğer tüm uygulamaları kullanıcıdan onay alarak kapatıyor.