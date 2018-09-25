Tokyo Game Show binlerce video oyun tutkununu ağırlayacak

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
BBC Türkçe
25.09.2018 - 12:14, Son Güncelleme:

Tokyo Game Show binlerce video oyun tutkununu ağırlayacak

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Tokyo Game Show binlerce video oyun tutkununu ağırlayacak

Dünyada iki buçuk milyar kişi video oyunu oynuyor. Bu rakamın 900 milyonu ise Asya'da.

300 bini aşkın video oyunu ve anime tutkunu ise her yıl Tokyo Game Show'da buluşup önümüzdeki yılın hit oyunlarını ve ekipmanlarını önceden test etme şansı buluyor.

State of Online Gaming'in 2018'de yaptığı araştırmaya göre 18-35 yaş arası video oyun meraklıları haftada ortalama altı saat oyun oynuyor. Televizyonda yayınlanan spor karşılaşmalarını izlemek yerine başkalarının video oyunları oynamasını internette izlemek gibi bir trend de var.

Tokyo Game Show binlerce video oyun tutkununu ağırlayacak

Araştırmaya katılanların üçte biri, hayatlarını kazanmaya yetse şimdiki işlerinden ayrılıp profesyonel video oyuncusu olmayı seçeceklerini belirtiyorlar.

Tahmini yıllık 137 milyar dolar satış ile uluslararası oyun endüstrisi film endüstrisini geçmiş durumda. Bu rakamın yüzde 90'ı cep telefonu gibi dijital oyunlardan geliyor.

Tokyo Game Show binlerce video oyun tutkununu ağırlayacak

2019'un en çok beklenen oyunlarından biri, başrollerinde Pirates of the Caribbean ve Toy Story'dekiler gibi sevimli Disney karakterlerinin oynadığı Kingdom Hearts III. Oyun, erkekler kadar kadınlara ve çocuklara da hitap edecek şekilde kurgulanmış.

Sega, Capcom, Playstation, Entertainment Arts gibi endüstri devleri Tokyo Game Show'da oyun hayranları için hiçbir masraftan kaçınmıyor.

Tokyo Game Show binlerce video oyun tutkununu ağırlayacak

İnsanlar sadece 15 dakika oynayabilmek için her standda en az 80 dakika sıra beklemek zorunda.

Yeni oyunlar kadar, favori eski oyunların yenilenmiş versiyonları ve serinin devamı niteliğindeki oyunlar da sergileniyor: Devil May Cry 5, Final Fantasy Christal Chronicles bunlardan birkaçı.

Tokyo Game Show binlerce video oyun tutkununu ağırlayacak

Candy Crush ve Angry Birds gibi boş vakit geçirmek için oynanan bedava oyunlar hala ilk sırada. Ancak dünyada 1 milyar kişi para verip oynayacağı, ciddi bağımlılık yaratan oyunları seviyor.

Bunlar arasında Role Playing Game (RPG) denen ve gerçekle hayalin karıştığı "hiper gerçek" oyunlar da var. Örneğin, Resident Evil II.

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