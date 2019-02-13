TikTok Türkiye'de rekor kırdı!
Son zamanların popüler uygulaması TikTok, 500 milyonu bulan indirme sayısıyla büyük bir başarıya imza attı. Türkiye ise TikTok'u en çok kullanan ülkeler sıralamasında üçüncü oldu.
Kısa video platformu TikTok, özellikle ülkemizde milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Kısa klip çekimleri, müzik ve özel efektler hazırlayabildiğiniz uygulamanın seveni bir hayli fazla. Statista'nın Prioridata'dan derlediği verilere göre dünya genelinde TikTok 500 milyon indirmeye ulaşmış durumda.
Türkiye yayınlanan listede 28,4 milyon indirme sayısıyla TikTok uygulamasını en çok kullanan ülkeler arasında üçüncü yer aldı. İlk sırayı 119,3 milyon indirme ile Hindistan kaparken 39,6 milyon izlenme ile ABD ikinci oldu.
Musical.ly tarafından geliştirilen ve özellikle çocukların ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği uygulama tüm dünyada milyonlar tarafından kullanılıyor. Bu rakamların daha da artış gösterip göstermeyeceği ise merak konusu.
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