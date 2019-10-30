TikTok o açıklamaları şiddetle reddetti
Son günlerin popüler sosyal paylaşım platformu TikTok'un da bünyesinde yer aldığı ByteDance firmasının halka arz olacağı açıklanmıştı. Fakat, bu açıklama TikTok sözcüsü tarafından şiddetle reddedildi.
Financial Times'da yer alan habere göre, TikTok'ın ana şirketi ByteDance'in hakla açılacağı bildirilmişti. Fakat, TikTok bu açıklamaları şiddetle reddetti.
Çin'in ünlü video uygulama şirketi ByteDance'ın değeri 75 milyon dolara ulaşmış durumda. TikTok'un bugüne kadar ki en büyük başarısı.
Konuyla ilgili olarak iki kaynaktan aktarılan bilgide, gelecek yılın ilk çeyreğinde Hong Kong borsasında halka açılmanın planlandığı ifade edilmişti.
Business Insider'a konuşan TikTok sözcüsü bu iddiaları şiddetle reddederek, gelecek yılın ilk aylarında Hong Kong borsasında halka arzın, planları arasında olmadığını ve bu açıklamaların gerçeklik payının sıfır olduğunu ifade etti.
Ayrıca Reuters'da, ByteDance'e yakın kaynakların da, şirketin halka açılma planı olmadığını ifade ettiklerini bildirdi. ByteDance'in kazanımlarını halka açılma ile sağlamlaştırmanın eşiğinde olabileceği haberinin bile bazılarına rahatsız edici gelebileceği de ifade edildi.
Facebook toplantısı esnasında ses kaydının sızması Mark Zuckerberg'in de TikTok'u tehdit olarak gördüğünü gösterdi. Ayrıca, pek çok ABD'li senatör de uygulama ile endişelerini dile getirdi. Senatörler Tim Cotton ve Mark Schumer, geçen haftalarda TikTok'un ulusal bir güvenlik tehdidi oluşturup oluşturmayacağı konusunda soruşturma açılmasını talep etmişlerdi.
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