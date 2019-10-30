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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Hurriyet.com.tr
30.10.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

TikTok o açıklamaları şiddetle reddetti

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TikTok o açıklamaları şiddetle reddetti

Son günlerin popüler sosyal paylaşım platformu TikTok'un da bünyesinde yer aldığı ByteDance firmasının halka arz olacağı açıklanmıştı. Fakat, bu açıklama TikTok sözcüsü tarafından şiddetle reddedildi.

Financial Times'da yer alan habere göre, TikTok'ın ana şirketi ByteDance'in hakla açılacağı bildirilmişti. Fakat, TikTok bu açıklamaları şiddetle reddetti.

Çin'in ünlü video uygulama şirketi ByteDance'ın değeri 75 milyon dolara ulaşmış durumda. TikTok'un bugüne kadar ki en büyük başarısı.

Konuyla ilgili olarak iki kaynaktan aktarılan bilgide, gelecek yılın ilk çeyreğinde Hong Kong borsasında halka açılmanın planlandığı ifade edilmişti.

Business Insider'a konuşan TikTok sözcüsü bu iddiaları şiddetle reddederek, gelecek yılın ilk aylarında Hong Kong borsasında halka arzın, planları arasında olmadığını ve bu açıklamaların gerçeklik payının sıfır olduğunu ifade etti.

Ayrıca Reuters'da, ByteDance'e yakın kaynakların da, şirketin halka açılma planı olmadığını ifade ettiklerini bildirdi. ByteDance'in kazanımlarını halka açılma ile sağlamlaştırmanın eşiğinde olabileceği haberinin bile bazılarına rahatsız edici gelebileceği de ifade edildi.

Facebook toplantısı esnasında ses kaydının sızması Mark Zuckerberg'in de TikTok'u tehdit olarak gördüğünü gösterdi. Ayrıca, pek çok ABD'li senatör de uygulama ile endişelerini dile getirdi. Senatörler Tim Cotton ve Mark Schumer, geçen haftalarda TikTok'un ulusal bir güvenlik tehdidi oluşturup oluşturmayacağı konusunda soruşturma açılmasını talep etmişlerdi.

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