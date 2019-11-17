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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
17.11.2019 - 07:59, Son Güncelleme:

Ticaret Bakanlığı'nın "Gümrük Rehberi" kullanıma açıldı

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Ticaret Bakanlığı'nın "Gümrük Rehberi" kullanıma açıldı

Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde işlem yapan herkesin ihtiyaç duyabileceği temel bilgileri içeren "Gümrük Rehberi"ni kullanıma açtı. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, hizmete sunulan rehber, vatandaşlar ile ticaret erbabının gümrük işlemlerinde ihtiyaç duyabileceği temel bilgileri animasyonlar ve görsellerle anlatıyor.

Ticaret Bakanlığının internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) üzerinden veya https://gumrukrehberi.gov.tr adresinden ulaşabilen söz konusu rehber, gümrük işlemleri sırasında gerekebilecek temel bilgileri açık ve anlaşılır bir şekilde vatandaşlara ve tüzel kişilere aktarmayı hedefliyor.

Rehber, vatandaşın sorularına kolay ve anlaşılabilir bir şekilde yanıt vermeyi amaçlayan, "Bireysel İşlemler" ile "Ticari İşlemler" bölümlerinden oluşuyor.

Rehberde, Gümrük Kanunu'nda yer alan başlıca kavramlar ve söz konusu kanunun gümrüklerdeki uygulamalar ana hatlarıyla anlatılıyor.

"Gümrük prosedürleri de rehberden öğrenilebilecek"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hem kişisel eşyasının gümrük işlemlerini yapmak isteyen vatandaşların hem de dış ticaret yapan ticaret erbabının bu rehberden faydalanacağına inandığını bildirdi.

Rehberin sağlayacağı kolaylıklara değinen Pekcan, şunları kaydetti:

"Türkiye’ye gelen tüm yolcular, yurt dışından Türkiye’ye taşıt getiren veya getirmek isteyen herkes, e-ticaret yapmak isteyen girişimcilerimiz, ihracatçılarımız ve ithalatçılarımız kendilerine yol gösterecek temel gümrük bilgilerini Gümrük Rehberi'nde bulabilecekler. Örneğin, vatandaşlarımız yurt dışından Türkiye'ye gelirken getirmek istedikleri eşya ve araç, adına posta ve kargoyla gelen ürünler, getirmek istedikleri ev eşyası, nakit para ve ziynet eşyası, engelli vatandaşlarımızın kullanılması için hazırlanmış özel taşıtlar gibi bireysel eşyalarının gümrük işlemleri sırasında faydalanabileceği gümrük muafiyetlerini ve tabi olacağı gümrük prosedürlerini Gümrük Rehberi'nden öğrenebilecek."

Pekcan, ticaret erbabının ithalat ve ihracat işlemlerine uygulanan temel gümrük kurallarını, gümrüklerdeki iş akışlarını, ticari eşyanın vergilendirilmesi ve gümrüklenmeden önce depolanması gibi en çok ihtiyaç duyabilecekleri temel bilgileri bu rehberde bulabileceğini ifade etti. 

Bakanlığın ticareti kolaylaştırmak ve gümrük işlemlerini etkinleştirmek amacıyla yürüttüğü Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ve Tek Pencere uygulamaları gibi bazı hak ve kolaylıklar hakkında da bu rehberden bilgi edinilebileceğini vurgulayan Pekcan, Gümrük Rehberi uygulamasının internet sitesi dışında gümrük kapılarındaki panolarda da video olarak gösterileceğini kaydetti. 

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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