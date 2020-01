The Seven Deadly Sins: Grand Cross geliyor

The Seven Deadly Sins: Grand Cross, The Seven Deadly Sins’in kaptanı Meliodas’ın maceraları ve hikaye anlatışını eğlenceli bir şekilde mobil oyun tecrübesine dönüştürüyor. Göz alıcı, yüksek çözünürlüklü 3D grafikleri, 100’den fazla çarpıcı sahnesi ve karakterleri seslendiren gerçek aktörlerle The Seven Deadly Sins kahramanlarına hayat veriyor.

Oyuncular, kart tabanlı oyun sistemine geniş kahraman listesinden karakterleri seçip kendi özgün takımlarını oluşturarak hikayemsi bir yaklaşımla düşmanlarını yenebilirler. Oyun kartları ve karakterleri özel hareketler için birleştirme, The Seven Deadly Sins takımıyla sadece bu oyunda bulunabilecek kostümleri de içeren kapsamlı bir şekilde etkileşime girme, karakter diyalogları, düşkünlük sistemi, yemek pişirme ve daha fazlasının üzerinde duruyor.

Erken kayıt olanlar oyun piyasaya sürüldüğünde şu hediyeleri kazanacak:

1x Meliodas oyun içi karakteri, The Seven Deadly Sins: Grand Cross’un ana kahramanı



1x Meliodas için oyun içi kostüm ve silah



30 Diamonds (The Seven Deadly Sins: Grand Cross’ premium para birimi, 10 Çekiliş değerinde)



100.000 Gold (The Seven Deadly Sins: Grand Cross’un oyun içi para birimi)



The Seven Deadly Sins ‘in ana kadın kahramanı olan Elizabeth için özel bir kostüm içeren ayrıcalıklı bir sandık