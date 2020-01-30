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Teknoloji
Haber Giriş: 30.01.2020 - 09:54,Son Güncelleme:/

The Seven Deadly Sins: Grand Cross geliyor

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The Seven Deadly Sins: Grand Cross geliyor

Netmarble ile Kodansha ortaklığında yapılan sinematik macera mobil rol yapma oyunu (RYO) The Seven Deadly Sins: Grand Cross oyununun Japonya’da ilgi görmesinin ardından 2020 yılında resmi olarak tüm dünyada yayınlanacağı açıklandı.

The Seven Deadly Sins: Grand Cross, The Seven Deadly Sins’in kaptanı Meliodas’ın maceraları ve hikaye anlatışını eğlenceli bir şekilde mobil oyun tecrübesine dönüştürüyor. Göz alıcı, yüksek çözünürlüklü 3D grafikleri, 100’den fazla çarpıcı sahnesi ve karakterleri seslendiren gerçek aktörlerle The Seven Deadly Sins kahramanlarına hayat veriyor. 

Oyuncular, kart tabanlı oyun sistemine geniş kahraman listesinden karakterleri seçip kendi özgün takımlarını oluşturarak hikayemsi bir yaklaşımla düşmanlarını yenebilirler. Oyun kartları ve karakterleri özel hareketler için birleştirme, The Seven Deadly Sins takımıyla sadece bu oyunda bulunabilecek kostümleri de içeren kapsamlı bir şekilde etkileşime girme, karakter diyalogları, düşkünlük sistemi, yemek pişirme ve daha fazlasının üzerinde duruyor. 

Erken kayıt olanlar oyun piyasaya sürüldüğünde şu hediyeleri kazanacak:

1x Meliodas oyun içi karakteri, The Seven Deadly Sins: Grand Cross’un ana kahramanı

1x Meliodas için oyun içi kostüm ve silah

30 Diamonds (The Seven Deadly Sins: Grand Cross’ premium para birimi, 10 Çekiliş değerinde)

100.000 Gold (The Seven Deadly Sins: Grand Cross’un oyun içi para birimi)

The Seven Deadly Sins ‘in ana kadın kahramanı olan Elizabeth için özel bir kostüm içeren ayrıcalıklı bir sandık

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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