The Outer Worlds Nintendo Switch’e geliyor

İster küçültme ışınınızla düşmanları zaplayın, ister üstün konuşma yetenekleriyle onların aklını çelin; Outer Worlds, maceranızı istediğiniz şekilde yaşamanızı ve hayallerinizdeki galaktik kahraman (veya kötü adam) olmanıza izin veriyor. Ve şimdi Nintendo Switch sayesinde, artık The Outer Worlds'ü gittiğiniz her yere götürebileceksiniz.



The Outer Worlds Nintendo Switch için 59,99 dolar fiyatla satışa sunulacak ve hem kutulu versiyon (oyunu indirmek için bir kod içerir) ve Nintendo eShop aracılığıyla dijital versiyon olarak satışa sunulacak.