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Haber Giriş: 31.01.2020 - 08:57,Son Güncelleme:/

The Outer Worlds Nintendo Switch’e geliyor

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The Outer Worlds Nintendo Switch’e geliyor

Obsidian Entertainment, Virtuos Games ve Private Division bugün ödüllü ve karanlık mizahlı yeni RPG oyunu The Outer Worlds'ün 6 Mart'ta Nintendo Switch'e çıkacağını açıkladı.

İster küçültme ışınınızla düşmanları zaplayın, ister üstün konuşma yetenekleriyle onların aklını çelin; Outer Worlds, maceranızı istediğiniz şekilde yaşamanızı ve hayallerinizdeki galaktik kahraman (veya kötü adam) olmanıza izin veriyor. Ve şimdi Nintendo Switch sayesinde, artık The Outer Worlds'ü gittiğiniz her yere götürebileceksiniz. 

The Outer Worlds Nintendo Switch’e geliyor

The Outer Worlds Nintendo Switch için 59,99 dolar fiyatla satışa sunulacak ve hem kutulu versiyon (oyunu indirmek için bir kod içerir) ve Nintendo eShop aracılığıyla dijital versiyon olarak satışa sunulacak.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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