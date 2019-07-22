The Lion King vizyona girdi, rekor kırdı
Gelişmiş grafikleriyle dikkat çeken ve son teknolojiyi kullanan The Lion King, vizyona girdiği hafta rekor kırmayı ihmal etmedi.
Geçtiğimiz cuma günü vizyona giren Disney'in yeni yapımı The Lion King, aslında Disney'in oldukça eski bir yapımı; ancak yenilenen grafikleriyle yılların efsane yapımı yepyeni bir çehreye kavuşmuş durumda. Filmi izlerken belgesel izlediğinizi de düşünebilirsiniz; zira filmin grafikleri o denli gerçekçi ki, ilk bakışta filmde gördüğünüz hayvanları gerçek bir hayvandan ayırmakta hayli güçlük çekiyorsunuz.
Filmin vizyona girmesiyle birlikte ilk hafta sonunda başarılı bir başlangıç yapan film, 531 milyon dolar hasılata ulaşarak rekor kırdı. Sadece Kuzey Amerika'da 185 milyon dolarlık hasılat elde eden yapım, Temmuz ayı içinde vizyona giren filmler arasında açık ara en hızlı açılış yapan film oldu.
Bu görüntü 1994'te yayınlanan Lion King çizgi filmine ait
Bu rekorun önceki sahibi ise Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 idi.
Geçtiğimiz Cuma günü vizyona giren The Lion King filminden...
Diğer yandan filmle ilgili ilginç bir tartışma da söz konusu: The Lion King'in bir live action mı yoksa animasyon olarak mı değerlendirilmesi gerektiği henüz yanıtını bulabilmiş değil.
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