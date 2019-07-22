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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.07.2019 - 09:03, Son Güncelleme:

The Lion King vizyona girdi, rekor kırdı

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The Lion King vizyona girdi, rekor kırdı

Gelişmiş grafikleriyle dikkat çeken ve son teknolojiyi kullanan The Lion King, vizyona girdiği hafta rekor kırmayı ihmal etmedi.

Geçtiğimiz cuma günü vizyona giren Disney'in yeni yapımı The Lion King, aslında Disney'in oldukça eski bir yapımı; ancak yenilenen grafikleriyle yılların efsane yapımı yepyeni bir çehreye kavuşmuş durumda. Filmi izlerken belgesel izlediğinizi de düşünebilirsiniz; zira filmin grafikleri o denli gerçekçi ki, ilk bakışta filmde gördüğünüz hayvanları gerçek bir hayvandan ayırmakta hayli güçlük çekiyorsunuz.

Filmin vizyona girmesiyle birlikte ilk hafta sonunda başarılı bir başlangıç yapan film, 531 milyon dolar hasılata ulaşarak rekor kırdı. Sadece Kuzey Amerika'da 185 milyon dolarlık hasılat elde eden yapım, Temmuz ayı içinde vizyona giren filmler arasında açık ara en hızlı açılış yapan film oldu. 

The Lion King vizyona girdi, rekor kırdı

Bu görüntü 1994'te yayınlanan Lion King çizgi filmine ait

Bu rekorun önceki sahibi ise Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 idi.

The Lion King vizyona girdi, rekor kırdı

Geçtiğimiz Cuma günü vizyona giren The Lion King filminden...

Diğer yandan filmle ilgili ilginç bir tartışma da söz konusu: The Lion King'in bir live action mı yoksa animasyon olarak mı değerlendirilmesi gerektiği henüz yanıtını bulabilmiş değil. 

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