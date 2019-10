The Last of Us 2 için üzücü gelişme: Çıkış tarihi ertelendi

Eylül ayının son haftasında çıkış tarihi olarak 21 Şubat 2020 takvimi paylaşılan The Last of Us Part II, oyuncular arasında büyük bir heyecan yaratmıştı. Ancak bu takvim ertelendi; 29 Mayıs 2020 olarak değiştirildi. Konuyla ilgili bir blog yazısı yayınlayan yaratıcı yönetmen Neil Druckmann, kararın nedeni olarak oyunun henüz Naughty Dog'un istediği standartlara ulaşmamış olmasını gösterdi.



Druckmann sözlerinin devamında şu noktaya dikkat çekti; "Önümüzde iki seçeneceğimiz vardı: Oyunun bazı kısımlarından taviz vermek veya biraz daha zaman istemek. Biz burada ikincisini tercih ettik. Yeni çıkış tarihi, oyunu tam olarak bizi tatmin edecek şekilde tamamlamamıza yardımcı olacak. Ayrıca ekibimizin üzerindeki stresi de böylece azaltmış olacağız."

Uncharted serisinin ve The Last of Us oyununun yapımcısı Naughty Dog tarafından geliştirilen The Last of Us Part II, Türkçe dublaj ve altyazı seçeneklerine sahip olacak.

The Last of Us Part II’nin State of Play’de yayınlanan çıkış videosunu aşağıdaki video bağlantısındanTürkçe altyazılı olarak izleyebilirsiniz.