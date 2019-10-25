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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.10.2019 - 07:44, Son Güncelleme:

The Last of Us 2 için üzücü gelişme: Çıkış tarihi ertelendi

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The Last of Us 2 için üzücü gelişme: Çıkış tarihi ertelendi

Milyonlarca oyuncunun uzun yıllardır beklediği devam oyunu The Last of Us 2'nin açıklanan çıkış tarihi değişti, ileri bir tarihe ertelendi.

Eylül ayının son haftasında çıkış tarihi olarak 21 Şubat 2020 takvimi paylaşılan The Last of Us Part II, oyuncular arasında büyük bir heyecan yaratmıştı. Ancak bu takvim ertelendi; 29 Mayıs 2020 olarak değiştirildi. Konuyla ilgili bir blog yazısı yayınlayan yaratıcı yönetmen Neil Druckmann, kararın nedeni olarak oyunun henüz Naughty Dog'un istediği standartlara ulaşmamış olmasını gösterdi. 

Druckmann sözlerinin devamında şu noktaya dikkat çekti; "Önümüzde iki seçeneceğimiz vardı: Oyunun bazı kısımlarından taviz vermek veya biraz daha zaman istemek. Biz burada ikincisini tercih ettik. Yeni çıkış tarihi, oyunu tam olarak bizi tatmin edecek şekilde tamamlamamıza yardımcı olacak. Ayrıca ekibimizin üzerindeki stresi de böylece azaltmış olacağız."

Uncharted serisinin ve The Last of Us oyununun yapımcısı Naughty Dog tarafından geliştirilen The Last of Us Part II, Türkçe dublaj ve altyazı seçeneklerine sahip olacak.

The Last of Us Part II’nin State of Play’de yayınlanan çıkış videosunu aşağıdaki video bağlantısındanTürkçe altyazılı olarak izleyebilirsiniz.






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