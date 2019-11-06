TFT Set 2 ne zaman?
League Of Legends (LOL) TFT Set 2, 6 Kasım Çarşamba günü oyun tutkunlarının gündeminde yer almaya başladı. Team Fight Tactics olarak bilinen TFT SET 2, masaüstü oyuncuları tarafından sorgulanıyor. Peki, mobil platforma da gelecek olan TFT ne zaman başlıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TFT Set 2, yeni kökenler, şampiyonlar ve çok daha fazlasıyla Yakındiyar için savaş anlamına gelecek. Elementlerin gücüne hükmet ve zafere giden yepyeni yolların keşfedileceği TFT Set 2, bir öncekiyle aynı olmayacak.
TFT Set 2 Elementlerin Yükselişi 6 Kasım'da oyuna dahil olacak.
TFT MOBİLE DE GELİYOR
Oyuncular tarafından çok sevilen TFT, 2020'nin ilk çeyreğinde mobil cihazlara çıkıyor. Google Play Store ön kayıtları 16 Ekim'de başlıyor. TFT, oyuncuların LoL şampiyonlarını ve eşyaları kullanarak ayakta kalan son kişi olmak için diğer herkesle mücadele ettiği sekiz kişilik bir strateji oyunu olarak karşımıza çıkmıştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle