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    Tesla'nın otopilotu artık daha yetenekli

    Hürriyet Haber
    19.03.2018 - 10:25 | Son Güncelleme:

    Otonom sürüş konusunda lider olan Tesla, son güncellemesi ile birlikte otopilotunu daha da geliştirdi. Bu güncelleme ile Tesla, yaşanan kazaları telafi edeceğe benziyor.

    Tesla otomobil sektöründe adete bir devrim yaptı. Elektrikli otomobilleri ile sektörü değiştiren şirket, otopilot özelliği ile otonom sürüş çağını başlattı. Oldukça başarılı bir şekilde çalışan bu özellik son zamanlarda bazı kaza olayları ile gündeme gelmişti.

    Teslanın otopilotu artık daha yetenekli

    Tesla'nın otopilotu şimdi ise bir güncelleme ile gündeme geldi. Bu güncelleme ile birlikte daha da geliştirilen otopilot, artık kıvrımlı ve dar yollarda da profesyonel bir şoför gibi aracı kullanabiliyor. Tesla'nın yaptığı bu güncelleme ile yaşanan kazaları telafi edeceğe benziyor. 

    Etiketler: Tesla , Otonom araç , Otomatik pilot
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