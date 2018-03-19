Tesla'nın otopilotu artık daha yetenekli

Tesla otomobil sektöründe adete bir devrim yaptı. Elektrikli otomobilleri ile sektörü değiştiren şirket, otopilot özelliği ile otonom sürüş çağını başlattı. Oldukça başarılı bir şekilde çalışan bu özellik son zamanlarda bazı kaza olayları ile gündeme gelmişti.

Tesla'nın otopilotu şimdi ise bir güncelleme ile gündeme geldi. Bu güncelleme ile birlikte daha da geliştirilen otopilot, artık kıvrımlı ve dar yollarda da profesyonel bir şoför gibi aracı kullanabiliyor. Tesla'nın yaptığı bu güncelleme ile yaşanan kazaları telafi edeceğe benziyor.