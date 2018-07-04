Tesla çok önemli bir ismini kaybetti, işi bıraktı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTesla çok önemli bir ismini kaybetti, işi bıraktı!
GeriTeknoloji Tesla çok önemli bir ismini kaybetti, işi bıraktı!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
04.07.2018 - 06:58, Son Güncelleme:

Tesla çok önemli bir ismini kaybetti, işi bıraktı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tesla çok önemli bir ismini kaybetti, işi bıraktı!

Görünene göre Tesla, Model 3 üretimi hedeflerine ulaşmasının ardından sadece iyi haberlere sahip değil. Firmanın Bloomberg'e doğruladığı üzere kıdemli mühendislik VP'si Doug Field firmayı terk etmiş durumda.

Field'in neden ayrıldığı veya yerine kimin geçeceği belli değil ancak ailesiyle geçireceği altı haftalık bir izin sürecinden dönmüş olması gerekiyordu. Sebepler ne olursa olsun, bu izin süresinin bir çalışan olarak kalmasına yeterli olmadığı görülebiliyor.

Daha önce Apple ve Segway'de de çalışmış olan Field, Tesla'ya 2013 yılında firmanın yeni nesil EV'lerini geliştirmek için katılmıştı. Bu anlamda firma üzerindeki izinden kaçınmak kolay değil. Ancak potansiyel bir anlaşmazlık noktası da bulunuyor. Elon Musk, 2017 yılında Model 3'ün bir gerçekliğe dönüşmeye başladığı sıralarda Field'in hem imalat hem de üretim süreçlerini kontrol etmesini istemişti. Tesla, robotlara çok fazla odaklanarak Model 3 üretim seviyesini arttırma konusunda sorunlar yaşamıştı. Musk, firmasının haftada 5000 Model 3 üretimi hedefine ulaştığından emin olmak için imalat sürecinin kontrolünü eline almıştı ve Field, temel olarak rolünün büyük bir kısmını kaybetmişti.

Tesla çok önemli bir ismini kaybetti, işi bıraktı

Bunun anlamı Field'in dışlanmış hissettiği veya Tesla'nın Field'in yetersiz olduğunu düşündüğü değil. Ancak bu durum, EV üreticisinin tarihinde önemli bir strateji değişimine yol açabilir. Firma henüz Semi veya yeni Roadster'i dağıtıma sunmuş değil ve hâlâ Model Y crossoever veya pickup kamyonetini resmi olarak tanıtmış değil. Field'in yerini kim alırsa alsın, pek çok Tesla aracında izini bırakacağı kesin.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: BITCOIN NEDİR, NE İŞE YARIYOR?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Tesla çok önemli bir ismini kaybetti, işi bıraktı!

Gmail kullananları bekleyen gizli tehlike

iOS 12 Beta 3 sürümü yayında! Yeni neler var?

Amazon "Prime Day" 16 Temmuz'da gerçekleşecek