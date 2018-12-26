Terörle mücadelede yeni oyuncu: Yapay Zeka

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTerörle mücadelede yeni oyuncu: Yapay Zeka
GeriTeknoloji Terörle mücadelede yeni oyuncu: Yapay Zeka
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
26.12.2018 - 07:04, Son Güncelleme:

Terörle mücadelede yeni oyuncu: Yapay Zeka

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Terörle mücadelede yeni oyuncu: Yapay Zeka

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, askeri kabiliyetlerin ve ülke güvenliğine dair stratejilerin gelişiminin teknolojiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, "Stratejik, ekonomik ve teknolojik öngörü yetisi bir arada kullanıldığı zaman modern ihtiyaçlara yanıt verebilen bir savunma kapasitesinin inşası da mümkün olur." dedi.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin Teknolojik Düşünce Merkezi (STM Thinktech) tarafından düzenlenen "Terörle Mücadelede Yeni Oyuncu: Yapay Zeka" paneli, Sheraton Otel Ankara'da gerçekleştirildi.

Demir, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel ölçekte, savunma sanayisi alanında önemli bir güç olduğunu söyledi.

Yapay zekanın, artan ilgi ve giderek genişleyen uygulama alanlarıyla yalnızca bilim adamlarının konuştuğu bir konu olmaktan çıktığını, ülkeleri ve dolayısıyla tüm insanlığı ilgilendiren bir tartışma konusuna dönüştüğünü ifade eden Demir, şöyle konuştu: 

"Askeri kabiliyetlerin ve ülke güvenliğine dair stratejilerin gelişimi teknolojiyle doğrudan bağlantılıdır. Stratejik, ekonomik ve teknolojik öngörü yetisi bir arada kullanıldığı zaman modern ihtiyaçlara yanıt verebilen bir savunma kapasitesinin inşası da mümkün olur. Bu açıdan bakıldığında STM, ThinkTech Düşünce Merkezi ile Türkiye'nin savunma gücüne ve ülke güvenliğine yönelik öngörülere önemli bir katkı sunacaktır."

Demir, yapay zekanın başlıca özelliklerinin, hızlı karar alabilmek, kendini iyileştirme, öngörü yapabilme, özerklik, yenilenme, başarım, eğitim, keşif ve istihbarat olduğuna işaret ederek, bu konudaki çalışmaların önem taşıdığını dile getirdi. 

Yapay zekada ulusal stratejinin belirlenmesi noktasında altyapı çalışmaları yapma sürecinde olduklarını anlatan Demir, şöyle devam etti: 

"Büyük veriyi alıp, simülasyon programları geliştirildiğinde olaylar gerçekleşmeden önce yüzlerce, binlerce benzer olay çeşitli parametreleri değiştirilerek görülebiliyor. Bu konuda Havelsan ve STM'nin çalışmaları var. Büyük veri de bu konuda çok önemli. Yapay zekada büyük verinin nasıl analiz edileceği, hangi yöntemlerle harekete geçirileceğiyle ilgili yüzlerce yöntem oluşturulabiliyor. Donanım kısmının da gözden kaçırılmaması gerektiğini düşünüyorum." 

Demir, yapay zekada eğitim, insan kaynağı, simülasyon ortamlarının oluşturulması, donanım, yazılım birlikteliğinin iyi analiz edilmesi konularının önemine dikkati çekerek, bunların gündemlerinde yer aldığını bildirdi.

DerinGÖRÜ önce Cumhurbaşkanlığında kullanılacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar da Yüz Tanıma ve Akıllı Turnike Sistemi'ni (DerinGÖRÜ) kullanacak ilk yerin Cumhurbaşkanlığı olacağını söyledi.

BİLGEM tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı DerinGÖRÜ'nün sağlayacağı katkılara dikkati çeken Mantar, "İlgili bir kurumun isteği üzerine bunu analiz ettik, testini yaptık. 50 dolarlık bir cihazla istenilen kartları kopyalayabiliyorsunuz ve o turnikeyi geçebiliyorsunuz. Bunun üzerine bizim daha önce elektronik kimlikler için geliştirdiğimiz işletim sistemimiz vardı, bu işletim sistemini devreye alıyoruz. Şu anda BİLGEM'de uygulanan diğer kurumlarımızda da uygulanacak prototiplerini yaptık, çalışıyor. Tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılabilecek bir potansiyele sahip. Bunu kullanacak ilk yer de Cumhurbaşkanlığı olacak." diye konuştu. 

Bu sistemde kullanılacak akıllı kartların başkaları tarafından kullanımını engellemek için de sisteme yüz tanıma özelliğinin entegre edildiğini  dile getiren Mantar, sistemde hiçbir yavaşlama olmadan bu özelliğin eş zamanlı çalışarak turnikeden geçişlere izin verdiğini anlattı.

Mantar, sistemin 1 aya kadar TÜBİTAK'ta ve birçok kamu kurumunda uygulanabilecek durumda olacağını ve teknoloji transferi yapıldığında ticari bir kurum tarafından yaygınlaştırılabileceğini kaydetti.

"Yapay zeka stratejisini 2019'da yayımlayacağız"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da yapay zekanın dijitalleşmeyle artan verileri analiz etmede kullanılan bir araç olduğunu söyledi.

Terörle mücadele konusunda lojistiğin önemine işaret eden Koç, "Yapay zekayı arka planda kullanarak hangi ürünün nerede olacağını daha önceden test etmek ve simülasyonunu yapmak uygulama açısından çok faydalı olacak." ifadesini kullandı.

Koç, tüm paydaşlarla birlikte çalışmalarını sürdürdükleri, Türkiye'nin "Yapay Zeka Strateji Belgesi"ni de 2019'da yayımlayacaklarını bildirdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Güneş Sistemi'nde inanılmaz olay: Uranüs yan yattı!

IBM mühendislerinden sağlığınızı kontrol eden tırnak sensörü

Nokia'dan fiyatıyla şaşkına çeviren telefon

Galaxy Note 10'un en dikkat çeken özelliği ekranı!