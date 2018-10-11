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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
11.10.2018 - 10:59, Son Güncelleme:

TEMSA’nın sürücüsüz otobüsü 2022’de yola çıkmaya hazırlanıyor

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TEMSA’nın sürücüsüz otobüsü 2022’de yola çıkmaya hazırlanıyor

TEMSA, sürücüsüz otobüs çalışmalarını hızlandırdı. İlk elektrikli otobüsü MD9 electriCITY’i seri olarak pazara süren TEMSA, MD9 ailesinin otonom üyesi MD9 electriCITY elektrikli ve sürücüsüz ilk konsept aracını Münih’te gerçekleşen Nvidia Europe GTC etkinliğinde sergiledi. TEMSA, aracı 2022 yılında seri üretime hazır hale getirmeyi planlıyor.

TEMSA’nın sürücüsüz araç teknolojisi için çalışmalar şirketin Adana’daki tesislerinde yaklaşık 2 yıldır yoğun halde devam ediyor. Bu çalışmaların bir sonucu olarak; TÜBİTAK’ın desteği; Galatasaray Üniversitesi ve Infotech firmalarının işbirliğiyle geliştirilen ilk yerli elektrikli sürücüsüz aracın konsept versiyonu 9-11 Ekim tarihlerinde Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen Nvidia Europe GTC etkinliğinde sergilendi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, otomotiv sektöründeki rekabetin tamamen teknoloji etrafında şekillendiğini belirtirken, “Teknolojideki hızlı gelişim dünyadaki aslında ekonomik trendleri de baştan tasarlıyor. Bunların başında da akıllı ulaşım ve akıllı şehirler geliyor. Bu akıllı şehir vizyonunun en önemli parçası da elektrikli ve sürücüsüz araçlar” dedi.

Lazer darbeleriyle çevredeki nesneleri tespit edebiliyor

- TEMSA’nın ilk sürücüsüz aracı, 9 metrelik elektrikli MD9 electriCITY modeli üzerinden geliştirildi. Araç çevredeki her türlü nesnenin algılanabilmesi için LIDAR (Laser Imaging Detection and Ranging), radarlar ve kameralarla donatıldı.

- Araçta, her iki yan ve üst kısımda birer adet olmak üzere toplam 3 adet LIDAR bulunuyor. LIDAR sistemi sayesinde lazer darbeleri aracılığıyla çevredeki nesne ve yüzeylerin uzaklığı ölçümleniyor.

- Bunun dışında araçta, çevredeki diğer araçları ve insanları algılamaya yarayan bir adet kızılötesi stereo kamera yer alıyor. Ayrıca aracın üzerinde bulunan iki adet ilave kamera da çevredeki nesne varlığının teyidini sağlıyor. Bunun yanı sıra araçta bulunan radar da yine çevredeki araçların tespiti ve araçlarla otobüs arasındaki mesafenin hesaplanması için kullanılıyor.

Durağa yanaşıp yolcu alabilecek

- Sürücüsüz araç teknolojisinde hedeflenen seviye, aracın şeritte kalması, durağa yanaşması ve yolcuları aldıktan sonra duraktan hareket etmesi.

- Toplam 3 fazdan oluşan projenin ilk ayağında; aracın olası kazalara karşı sürücüyü uyarması hedefleniyor.

- İkinci fazda; araç olası bir kazayı algıladığı anda hızını düşürecek; bu süratin de kazayı engelleyemeyeceğini algılarsa o zaman frenler devreye girecek.

- Üçüncü fazda ise araç durağa yanaşma, yolcu alma, şerit takibi gibi tüm konuları kendi başına yapabilecek seviyeye erişecek.

- Otonom sistemde, verilerin analiz edilmesi ve derin öğrenme için Nvidia PX2 bilgisayar sistemi kullanılıyor.

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