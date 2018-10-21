Telefonlar her geçen gün birbirine daha çok benziyor!
Telefonlar her geçen gün yeni özelliklerle rakiplerinden sıyrılmaya çalışıyor. Ancak dikkat çeken şu ki telefonlar artık birbirine fazlasıyla benziyor ve gerçekten telefonlara uzak biriyseniz elinize aldığınızda bir telefonun hangi model olduğunu anlamakta zorlanabiliyorsunuz.
Akıllı telefonların tasarımı artık birbirine çok benziyor. Masada duran kapalı ekranlı telefonlara bakınca hangi markanın olduğunu anlamak pek kolay değil. Pek çok telefon markasının ekranının üstü iPhone X gibi çentikli, Samsung S9 gibi yanları kavisli ve alt kısmı sonsuza uzanıyor. Apple iPhone hariç işletim sistemi Android kullanan telefonlara her marka kendi arayüzünü giydirmeye çalışıyor.
Akıllı telefonların tasarımı birbirine bu kadar benzerken pil süresi, kamera kalitesi, kullanım arayüzü, dayanıklılığı ve performansı konusunda fiyatıyla doğru orantılı olarak fark var. Ancak fiyat kadar önemli olan diğer bir konu ise servis kalitesi. Markanın web sitesi, satın aldığınızı mağazalar, çağrı merkezleri size nasıl yardımcı oluyor. Bu konuda o kadar çok dert var ki... Fiyatları döviz bazında bu kadar çok artınca seçim yaparken "ya başıma kötü bir şey gelirse" konusunu düşünmek şart.
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