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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
18.09.2019 - 02:47, Son Güncelleme:

TEKNOFEST'e damga vuran yerli araçlar

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TEKNOFEST'e damga vuran yerli araçlar

Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretilen, başta savunma sanayisi olmak üzere çeşitli alanlarda başarısını ispatlayan araçlar, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde sergilendi.

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, Türk Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri ile Türk kurum ve kuruluşlarca geliştirilen araçlar sergilenirken, birçok etkinlik düzenlendi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Katılımcılar, dikey rüzgar tüneli, gök bilim planetaryumu ve bilim seferberliği planetaryumu başta olmak üzere etkinliklere yoğun ilgi gösterdi.

TEKNOFESTe damga vuran yerli araçlar

Birçok kişi, dikey rüzgar tünelinde serbest uçuş yapabilmenin keyfini yaşarken, planetaryumlarda astronomi ve uzay bilimleri konularında eğitici görseller izleme imkanı buldu.

Festivalde, Türk güvenlik teşkilatları filosunda bulunan hava ve kara araçları görücüye çıktı. Sergilenen araçlar içerisinde en fazla ilgiyi başta savunma sanayisi olmak üzere çeşitli alanlarda başarısını ispatlayan yerli ve milli araçlar gördü.

Yerli üretim araçları yakından görme ve içerisine girerek inceleme imkanı bulan katılımcılar, ziyaretleri sırasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

TEKNOFESTe damga vuran yerli araçlar

Bu arada, öğrenci gruplarının özellikle uçak ve helikoptere binerken heyecanlandıkları gözlendi.

Sergilenen araçlar içerisinde Milli Muhrip Uçağı, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, milli uçan araba Cezeri, mayına karşı korunaklı araç Kirpi, bomba imha robotları Ertuğrul ve Kaplan, çok motorlu insansız hava aracı Serçe, Altay tankı, özel operasyon aracı, sualtı arama kurtarma timi aracı, taktik tekerlekli araç ve yerli tasarım sürücüsüz elektrikli araç da yer aldı. Yerli ve milli araçları inceleyen vatandaşlar, sürüş deneyimi sunan birçok simülasyona katıldı.

TEKNOFESTe damga vuran yerli araçlar


Rusya başta olmak üzere savunma sanayisinde çalışma yürüten birçok ülke de festivalde hava ve kara araçlarını tanıttı.

Öte yandan, etkinlikte bazı Türk kurum ve kuruluşlar geliştirdikleri araçların prototipini tanıttı.

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