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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
30.09.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

Tek kan testiyle 20 kanser türü tespit edilebiliyor

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Tek kan testiyle 20 kanser türü tespit edilebiliyor

Bilim insanları, yeni geliştirdikleri kan testiyle tek seferde 20 kanser türünü yüksek doğruluk oranıyla teşhis edebildi.

Amerikalı bilim insanları, geliştirdikleri kan testiyle tek seferde 20 kanser türünü yüksek doğrulukla tespit etmeyi başardı.

Harvard Üniversitesi Dana-Farber Kanser Enstitüsünün sitesinde yer alan habere göre, özel Grail Anonim Şirketi tarafından geliştirilen kan testiyle bilim insanları 20'den fazla kanser türünü yüksek doğruluk oranıyla teşhis edebildi.

DNA'da, genlerin aktif olmasını etkileyen kimyasal birimler "metilasyonları" arayan bir dizilim teknolojisi kullanan araştırmacılar, bin 530'u kanserli, 2 bin 53'ü henüz kanser teşhisi konmamış 3 bin 583 kişiden aldıkları kan örneğine yaptıkları testlerde, kanserli hastaları ve kanserin başladığı dokuyu doğru şekilde tespit edebildi.

Doğru tespit etme oranı yüzde 89

Testin kanserin varlığı durumunda pozitif sonuç verme oranını yüzde 99,4 olurken, hangi dokudan kaynaklandığını doğru tespit etme oranı yüzde 89 olarak gerçekleşti.

Çalışmayı yürüten araştırmacılardan Geoffrey Oxnard, metilasyon tabanlı tahlillerin, geleneksel likit biyopsilerde yapılan DNA'daki genetik mutasyonların belirlenmesinden daha etkili olduğunu kaydetti.

Oxnard, "Bu çalışmanın sonuçları, metilasyon analizlerinin kanser taramalarının daha uygun bir yöntemi olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Araştırmanın sonuçları, Avrupa Medikal Onkoloji Derneği 2019 Kongresi'nde sunuldu.

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