TCL PLEX Türkiye'de satışa çıktı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı
BlackBerry ve Alcatel adı altında yıllardır Türkiye'de yer alan TCL, bu kez kendi adıyla telefon pazarına giriyor. TCL Plex adını taşıyan yeni telefon bakın hangi özelliklerle geliyor, fiyatı ne oldu?
TCL, Beşiktaş'ta gerçekleştirdiği basın lansmanında yeni telefonu TLC Plex'i ortaya çıkardı. TCL Plex modeli firmanın üst seviyeye yakın konumlandırdığı bir telefon. 6.53 inçlik LCD panelinde 2280x1080 piksel çözünürlük sunan telefon delik şeklinde çentik tasarımına yer verilmiş. Firmanın NXTVISION teknolojisi gerçek zamanlı olarak ekranda renkleri optimize edebiliyor.
Qualcomm’un orta ve üst segment arasına konumlandırılan Snapdragon 675 işlemcisinden güç alan TCL Plex, bunun yanında 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya yer veriyor. Dahili hafıza MicroSD kart yardımıyla 256 GB’a kadar da artırılabiliyor.
Kamera tarafında da oldukça başarılı özelliklerle bizleri karşılayan telefonun arkasında 3’lü arka kamera kurulumuna yer veriliyor. Bu 3’lü arka kamera kurulumundan ana kamera, 48 Megapiksel çözünürlüğünde iken diğer iki kameranın her biri 2 Megapiksel çözünürlük sunuyor. Telefon ultra geniş açı ile çekimler de yapabiliyor.
TCL Türkiye Müdürü Tamer İşisağlam
Telefonun bağlantı özelliklerine baktığımızda telefonda USB Type-C girişinin ve kulaklık girişinin yer aldığını görüyoruz. Ayrıca telefon Bluetooth 5.0 ile birlikte güncel bağlantı özelliklerini desteklemeyi başarıyor. Ancak telefonda 5G özelliği bulunmuyor. Telefon, parmak izi okuyucusuna arka tarafında yer veriyor. 3820mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile desteklenirken kenar kısmında yer alan atanmış bir tuşa farklı kısayollar atayabiliyorsunuz.
TCL PLEX, obsidyen siyah ve opal beyaz renk seçenekleriyle 3499 TL'den (önerilen satış fiyatı) satışa sunuldu.
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