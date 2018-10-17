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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
17.10.2018 - 15:17, Son Güncelleme:

Tayvan, yeşil enerji ve akıllı şehir çözümleri konusunda Türkiye ile köprü kuruyor

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Tayvan, yeşil enerji ve akıllı şehir çözümleri konusunda Türkiye ile köprü kuruyor

Tayvan'ın önde gelen ticaret organizasyonu Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi (TAITRA), iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla Tayvan ve Türkiye Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir Forumu'na ve Tayvan’dan gelen ticaret heyetine ev sahipliği yaptı. Tayvan ve Türkiye Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir Endüstrileri Forumu, 17 Ekim 2018'de İstanbul Shangri-La Bosphorus Otel’de gerçekleşti.

Tayvan ve Türkiye Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir Endüstrileri Forumu, Tayvan'ın bu alandaki teknolojilerini tanıtmak ve Türkiye ile işbirliğini güçlendirmek amacıyla düzenlendi. Tayvan ile Türkiye arasındaki toplam ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 1,83 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2017 yılında Tayvan, Türk çelik sektörünün sekizinci en büyük ithalatçısı oldu ve Türkiye'den Tayvan’a yapılan tekstil hammaddeleri ve demir dışı ürünlerin ithalatı da önemli ölçüde arttı. Türkiye ise Tayvan ürünleri için Orta Doğu'daki en büyük ihracatçı ülke konumunda. Tayvan’ın Türkiye’ye ihracat yaptığı başlıca alanlar makine, entegre devreler, güneş pilleri, otomobil yedek parçaları ve plastik endüstrileri.

TAITRA’nın Yönetim Kurulu Başkanı James C.F. Huang ve Başkan ve CEO'su Walter Yeh liderliğindeki heyette; Tayvan'ın enerji ve akıllı şehir alanındaki önde gelen kuruluşlarından Delta Electronics, Motech Industries, Accton Technology, Digi-Triumph Technology, E-one Moli Energy, Information Technology Total Services, Gintech, Inventec Solar Energy gibi şirketler yer aldı.

Türkiye, Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir alanlarında son yıllarda gerçekleşen hükümet girişimleri ve hem kamu hem de özel sektörden çok sayıda yatırımla önemli ölçüde büyüme gösterdi. Tayvan ise solar PV’leri, akıllı şehirler inşa etme ve entegre çözümler sunma konusunda yüksek deneyime sahip ülkelerden biri olması sebebi ile Türkiye ile yakın işbirliği içerisinde bulunuyor. Türkiye Elektrik Piyasası Kanunu daha fazla yenilenebilir enerjiyi teşvik etmekte ve bu bağlamda güneş enerjisi üretimi büyük ölçüde artış gösterdi. Hükümet bu alanda daha fazla büyümeyi teşvik ederken, yenilenebilir kaynaklardan gelen enerji ile ilgili hedefleri de artırıyor ve böylece bu alandaki büyüme ivmesini hızlandırıyor. İstatistiklere göre, Tayvan'dan Türkiye'ye ithal edilen güneş pili miktarı, 2017 yılında 2016 yılına göre yaklaşık yüzde 257 oranında arttı. Tayvan güneş enerjisi endüstrisi, bir tedarik zinciri niteliğinde olduğundan toplam çözümler sağlayabiliyor. Dünyanın en büyük 10 güneş pili üreticisi arasında yer alan Motech ve Gintech’in de aralarında yer aldığı Tayvan’ın güneş enerjisi alanında önde gelen firmaları, Forum sırasında güneş enerjisi teknolojileri alanında son gelişmeler hakkında sunum yaptılar.

Akıllı şehir teknolojileri kapsamında ise; LED, güç elektroniği, enerji altyapısı, yenilenebilir enerji dahil olmak üzere geniş bir yelpazede ürün ve çözümler sunan ve     uluslararası dev firmalardan olan Delta, IoT akıllı sistemler, Endüstri 4.0, gömülü sistemler alanında lider marka Advantech ve Information Technology Total Services (ITTS)’in de aralarında bulunduğu lider firmalar akıllı bir şehir kurma konusundaki deneyimlerini ve gelişmiş çözümlerini paylaştılar.

Tayvan ve Türkiye Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir Forumu’nda daha fazla iş olanakları sağlamak için Tayvanlı ve Türk firmalar arasında görüşmeler düzenlendi.

Forumda, TAITRA ve Türkiye’nin önde gelen iki kurumu MÜSİAD ve DEİK ile Mutabakat Anlaşması da imzalandı. Ayrıca heyetin Türkiye’de bulunduğu beş gün süresince Tayvan ve Türkiye arasındaki ticaret ve işbirliğine katkıda bulunmak amacıyla Arçelik, Smart Energy, Proline, Temsa, Karsan, Teknosa ve Hepsiburada'nın da aralarında bulunduğu Türkiye'nin önde gelen kuruluşları ziyaret edildi.  

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