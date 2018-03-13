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    Tam otonom araçlar ne zaman yollara çıkıyor?

    Hürriyet Haber
    13.03.2018 - 08:24 | Son Güncelleme:

    Elon Musk, durmadan tam otonom araçların piyasaya sürülmesine dair zaman çizelgesini değiştiriyor. SXSW ile gerçekleştirdiği oturumda, yapay zekanın gelişinden bahseden Musk, otonom araçlarla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

    5. seviye sürücüsüz araç demek, hiçbir insan ihtiyacı durmayan, taşımacılık görevini yapay zeka seviyesinde yapan araçların seviyesine deniyor. Bugüne kadar birçok şirket bu seviyedeki araçların 2022 veya sonrası bir tarihte olacağını söylüyordu.

    Tam otonom araçlar ne zaman yollara çıkıyor

    Ancak teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte birçok şirketin görüşünün değiştiğini görüyoruz. Elon Musk ise 5. seviye otonom araçların önümüzdeki 18 ay içerisinde yaygınlaşacağını düşünüyor. Musk açıklamasında sürücüsüz araçların insan şoförlere göre 2-3 kat daha güvenli araç kullanacağını ve insanların yolculuk esnasında uyuyabileceğini söyledi. 

    Etiketler: Elon Musk , Tam otonom araçlar , 5. seviye araçlar , Sürücüsüz otomobil
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