Tam otonom araçlar ne zaman yollara çıkıyor?

5. seviye sürücüsüz araç demek, hiçbir insan ihtiyacı durmayan, taşımacılık görevini yapay zeka seviyesinde yapan araçların seviyesine deniyor. Bugüne kadar birçok şirket bu seviyedeki araçların 2022 veya sonrası bir tarihte olacağını söylüyordu.

Ancak teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte birçok şirketin görüşünün değiştiğini görüyoruz. Elon Musk ise 5. seviye otonom araçların önümüzdeki 18 ay içerisinde yaygınlaşacağını düşünüyor. Musk açıklamasında sürücüsüz araçların insan şoförlere göre 2-3 kat daha güvenli araç kullanacağını ve insanların yolculuk esnasında uyuyabileceğini söyledi.