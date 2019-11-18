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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
18.11.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

T-Car’a Design Turkey’den İyi Tasarım Ödülü verildi

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T-Car’a Design Turkey’den İyi Tasarım Ödülü verildi

Yurt içi ve yurt dışından 120 binin üzerinde yaratıcı endüstri temsilcisine ev sahipliği yapan Design Week Turkey, bu yıl 14-17 Kasım tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Türkiye’yi tasarım ekseninde buluşturan ‘Design Week Turkey’, bu yıl da endüstri temsilcileriyle tasarımcıları bir araya getirip katma değerli ürünler üretebilmek adına bir buluşma zemini oluşturdu.

Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri, Design Week Turkey kapsamında, T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Design Turkey, TURQUALITY Programı dahilinde gerçekleştirilen bir tasarım değerlendirme sistemi olan, Türkiye’de kullanıcının ihtiyaçlarını gözeten, ihracatta ve ulusal pazarda ürüne katma değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran iyi tasarımı ödüllendirerek topluma ve endüstriye sağladığı faydaları görünür kılmak amacıyla düzenleniyor.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde bu yıl 8’incisi düzenlenen Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri’nde TRAGGER Yeni Nesil Hizmet Araçları Transfer Serisinden T-Car’a İyi Tasarım Ödülü verildi.

Ödül Töreni sonrasında TRAGGER T-Car’ın sergilendiği standı ziyaret eden T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle aracı yakından incelediler.T-Car ile ilgili detaylı bilgi alan Bakan Pekcan, aracın yerli ve milli olmasının gurur verici ve TRAGGER’in ihracat hedeflerinin de çok sevindirici olduğunu söyledi.

T-Car’a Design Turkey’den İyi Tasarım Ödülü verildi


TRAGGER İnovasyon Direktörü M. Zafer Uluçay, ödüle hak kazanan TRAGGER T-Car ile ilgili şunları ekledi: “TRAGGER araçlarımızı kullanıcı deneyimini ve beklentilerini esas alarak tasarladık ve üretiyoruz. T-Car’da belirgin tasarım çizgileri kullandık, yüzey geometrisi ve hacimsel oranlarını iyi kurguladığımıza inanıyoruz. TRAGGER araçlarımızda detayları sade, çok amaçlı ve kolay kullanılır olması hedefi ile tasarlıyoruz. T-Car modelimiz; turistik tesisler, oteller, tatil köyleri, kampüsler, şehir hastaneleri, hava limanları, fabrikalar, kapalı alanlar ve limanlarda personel ve yük taşıma özelliğine sahip. 2, 4, 6 kişilik versiyonlarla genel amaçlı insan taşıma, park, bahçeler, turistik tesislerde hizmet aracı, ambulans hizmeti, güvenlik, yolcu taşıma, şehir hastanelerinde engelli aracıyla taşıma, fabrika içlerinde bakım ekibi aracı gibi farklı fonksiyonlarıyla T-Car, segmentinin yeni nesil araçlarını kullanıcılarla buluşturuyor."

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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