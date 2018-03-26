System Shock Remastered'ın çıkış tarihi belli oldu!

Serinin ilk oyunu 1994 yılında çıkmıştı. Looking Glass Technologies tarafından geliştirilen, FPS/RPG/Korku türlerinin karışımı olan System Shock, Doom'da bulunan bilimkurgu konseptini ileri taşıyarak oyuncuları Cyberpung bir dünyaya götürmüştü. İlk oyun 2072 yılında geçiyor.

Bu oyunda kullanılan farklı 3D tasarımları ile oyuncuların beğenisini kazanmayı başarmıştı. Bir süreliğine askıya alınan oyun ile ilgili CEO Stephen Kick açıklama yaptı. 17 Şubat'ta yaptığı bu açıklamada "System Shock Remastered projesi kısa süre duraklatıldı ancak oyun, yeni sürümü ile birlikte 2020 yılında tüm hızıyla devam edecek" dedi.