Efsane oyun Street Fighter dizi oluyor!

Capcom'un yaptığı açıklamaya göre Street Fighter, Entertainment One adlı televizyon kanalıyla yapılan işbirliği ile çekilecek. 30 yıllık mazisi olan Street Fighter, öncelerde sinemaya uyarlanmış, ancak, beklenen rağbet görülmemişti. Bu zamana kadar oyunun dizi olarak yayınlanacağı da hiç gündemde yer almadı.

Kullanıcıların oyundan tanıdığı Ryu, Ken, Chun-Li, M.Bison ve Guile karakterlerinin yer alacağı dizi hakkında detaylı bir bilgi henüz yok. Ancak, hatırlatmak gerekirse 1995 yılında çekilen Street Fighter filminde başrol olarak Jean-Claude Van Damme yer alıyordu ve film beklenenin aksine fiyaskoyla sonuçlanmıştı. 2009 yılında ise oyun, Chun-Li efsanesi adında film olarak karşımıza çıkmıştı. Ancak, yine beklenilen verilmemişti.