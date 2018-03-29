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    Efsane oyun Street Fighter dizi oluyor!

    Hürriyet Haber
    29.03.2018 - 13:55 | Son Güncelleme:

    Capcom'un yaptığı açıklamaya göre 30 yıllık mazisi olan ve daha öncelerde de sinemaya uyarlanan Street Fighter, televizyonlarda dizi olarak yayınlanacak.

    Capcom'un yaptığı açıklamaya göre Street Fighter,  Entertainment One adlı televizyon kanalıyla yapılan işbirliği ile çekilecek. 30 yıllık mazisi olan Street Fighter, öncelerde sinemaya uyarlanmış, ancak, beklenen rağbet görülmemişti. Bu zamana kadar oyunun dizi olarak yayınlanacağı da hiç gündemde yer almadı. 

    Efsane oyun Street Fighter dizi oluyor

    Kullanıcıların oyundan tanıdığı Ryu, Ken, Chun-Li, M.Bison ve Guile karakterlerinin yer alacağı dizi hakkında detaylı bir bilgi henüz yok. Ancak, hatırlatmak gerekirse 1995 yılında çekilen Street Fighter filminde başrol olarak Jean-Claude Van Damme yer alıyordu ve film beklenenin aksine fiyaskoyla sonuçlanmıştı. 2009 yılında ise oyun, Chun-Li efsanesi adında film olarak karşımıza çıkmıştı. Ancak, yine beklenilen verilmemişti.  

    Etiketler: tv dizisi
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