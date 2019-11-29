Steve Jobs'ın imzaladığı disketin fiyatı dudak uçuklatıyor
Hayatımızdan tamamen çıkan disketler, günümüz ihtiyaçlarını karşılamaktan artık oldukça uzak. Ancak bir disket var ki, Apple'ın kurucularından Steve Jobs'ın imzasını taşımasından dolayı hayli değer görüyor. İşte o disketin fiyatı...
Steve Wozniak ile birlikte Apple'ın iki kurucusundan biri olan ve Apple'ı bugünlere getiren Steve Jobs, aradan asırlar da geçse unutulmayacak bir isim. Haliyle Jobs'ın imzasını taşıyan ne olursa olsun hayli ilgi ve değer görüyor. Disket sürücülerin bugün kimse yüzüne bakmazken, Steve Jobs'ın imzasını taşıyan bir disket var ki açık artırmaya çıktığı ilk günden bu yana alıcılardan büyük ilgi gördü ve 7500 dolarlık fiyat etiketiyle satışı yapılıyor.
Henüz gelen teklif sayısı 7. Ancak ilerleyen günlerde tekliflerin artması ve fiyatın da doğru orantılı olarak yukarı çıkması kuvvetle muhtemel görünüyor.
Peki disketin içinde ne var? Diskin içinde açıklamaya göre Macintosh Sistem Araçları Versiyon 6.0 bulunuyor ve imza, siyah bir kalemle atılmış durumda. RR Auction tarafından yazılana göre bizzat Jobs tarafından imzalanan eşyalar bir hayli nadir.
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