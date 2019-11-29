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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerTeknoloji HaberleriSteve Jobs'ın imzaladığı disketin fiyatı dudak uçuklatıyor
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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
29.11.2019 - 08:23, Son Güncelleme:

Steve Jobs'ın imzaladığı disketin fiyatı dudak uçuklatıyor

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Steve Jobs'ın imzaladığı disketin fiyatı dudak uçuklatıyor

Hayatımızdan tamamen çıkan disketler, günümüz ihtiyaçlarını karşılamaktan artık oldukça uzak. Ancak bir disket var ki, Apple'ın kurucularından Steve Jobs'ın imzasını taşımasından dolayı hayli değer görüyor. İşte o disketin fiyatı...

Steve Wozniak ile birlikte Apple'ın iki kurucusundan biri olan ve Apple'ı bugünlere getiren Steve Jobs, aradan asırlar da geçse unutulmayacak bir isim. Haliyle Jobs'ın imzasını taşıyan ne olursa olsun hayli ilgi ve değer görüyor. Disket sürücülerin bugün kimse yüzüne bakmazken, Steve Jobs'ın imzasını taşıyan bir disket var ki açık artırmaya çıktığı ilk günden bu yana alıcılardan büyük ilgi gördü ve 7500 dolarlık fiyat etiketiyle satışı yapılıyor. 

Henüz gelen teklif sayısı 7. Ancak ilerleyen günlerde tekliflerin artması ve fiyatın da doğru orantılı olarak yukarı çıkması kuvvetle muhtemel görünüyor. 

Peki disketin içinde ne var? Diskin içinde açıklamaya göre Macintosh Sistem Araçları Versiyon 6.0 bulunuyor ve imza, siyah bir kalemle atılmış durumda. RR Auction tarafından yazılana göre bizzat Jobs tarafından imzalanan eşyalar bir hayli nadir.

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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