SteelSeries kablosuz oyun kumandasını piyasaya sürdü
SteelSeries, piyasaya sürdüğü oyun kumandası Stratus Duo ile dikkatleri üzerine çekti. Oyunculara birçok özellik ve kullanım kolaylığı sağlayan oyun kumandası ile oyun oynamak da farklı bir deneyime dönüşecek gibi görünüyor.
Şirketin yeni ürünü Stratus Duo, kablosuz oyun kumandası ile birçok oyun oynanabiliyor. Stratus Duo, tamamen kablosuz olma özelliğiyle öne çıkıyor. Tüm Android ve Windows cihazlarına kolaylıkla bağlanma özelliğine sahip olan bu oyun kumandası birçok oyunda destekleniyor. Stratus Duo, bağlanırken ayrıca bir yazılım istemiyor ve Bluetooth, USB Kablosuz Adaptör ile bağlanabiliyor.
5 binden fazla Steam oyununu desteklediği bu oyun kumandası aynı zamanda 20 saate kadar dayanıklı uzun pil ömrü sunuyor. Steam Big Picture Modu ve Steam Link desteğinin de faydalarından yararlanılabilen Stratus Duo’da, tek bir tuşa basarak Windows ve Steam için olan kablosuz bağlantıdan Android, Oculus Go ve Samsung Gear VR gibi platformlara Bluetooth bağlantısıyla direkt olarak geçiş yapılabilir.
Oyuncuların oyunlardan aldığı keyfi artıran ve özel ürünler üreten SteelSeries, yeni oyun kumandasıyla konsol kullanımını oyunlar için daha etkili bir boyuta taşıyor. Oyun esnasında önemli olan refleks kontrollerini kolaylaştıran yeni oyun kumandası Stratus Duo’nun tuş takımı oyunculara bu konuda avantaj sağlıyor. Oyun kumandasının en önemli özelliklerinden biri, açma/kapama tuşuna sahip olmasıdır. Aynı zamanda L ve R tuş setlerinin yaylı değil manyetik olması da en büyük avantajlardan biri. Oyuncuların gözdesi olan mekanik klavyede olduğu gibi, tuşa tamamen basıldığında değil basılmaya başlandığı anda harekete geçme durumu, Stratus Duo’da da aynı şekilde işliyor. Oyuncuların tepki süresini hızlandırmayı hedefleyen oyun kumandası, oyun içi artırdığı performansla oyuncuları başarıya götürüyor. Aynı zamanda tuş dizimi sayesinde oyun esnasında büyük bir rahatlık sağlıyor. Android uyumu için mobil oyunlarda kullanılabilir bir cep telefonu yerleştirme kısmı da bulunuyor.
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