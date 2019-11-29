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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
29.11.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

SteelSeries kablosuz oyun kumandasını piyasaya sürdü

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SteelSeries kablosuz oyun kumandasını piyasaya sürdü

SteelSeries, piyasaya sürdüğü oyun kumandası Stratus Duo ile dikkatleri üzerine çekti. Oyunculara birçok özellik ve kullanım kolaylığı sağlayan oyun kumandası ile oyun oynamak da farklı bir deneyime dönüşecek gibi görünüyor.

Şirketin yeni ürünü Stratus Duo, kablosuz oyun kumandası ile birçok oyun oynanabiliyor. Stratus Duo, tamamen kablosuz olma özelliğiyle öne çıkıyor. Tüm Android ve Windows cihazlarına kolaylıkla bağlanma özelliğine sahip olan bu oyun kumandası birçok oyunda destekleniyor. Stratus Duo, bağlanırken ayrıca bir yazılım istemiyor ve Bluetooth, USB Kablosuz Adaptör ile bağlanabiliyor.

5 binden fazla Steam oyununu desteklediği bu oyun kumandası aynı zamanda 20 saate kadar dayanıklı uzun pil ömrü sunuyor. Steam Big Picture Modu ve Steam Link desteğinin de faydalarından yararlanılabilen Stratus Duo’da, tek bir tuşa basarak Windows ve Steam için olan kablosuz bağlantıdan Android, Oculus Go ve Samsung Gear VR gibi platformlara Bluetooth bağlantısıyla direkt olarak geçiş yapılabilir.

Oyuncuların oyunlardan aldığı keyfi artıran ve özel ürünler üreten SteelSeries, yeni oyun kumandasıyla konsol kullanımını oyunlar için daha etkili bir boyuta taşıyor. Oyun esnasında önemli olan refleks kontrollerini kolaylaştıran yeni oyun kumandası Stratus Duo’nun tuş takımı oyunculara bu konuda avantaj sağlıyor. Oyun kumandasının en önemli özelliklerinden biri, açma/kapama tuşuna sahip olmasıdır. Aynı zamanda L ve R tuş setlerinin yaylı değil manyetik olması da en büyük avantajlardan biri. Oyuncuların gözdesi olan mekanik klavyede olduğu gibi, tuşa tamamen basıldığında değil basılmaya başlandığı anda harekete geçme durumu, Stratus Duo’da da aynı şekilde işliyor. Oyuncuların tepki süresini hızlandırmayı hedefleyen oyun kumandası, oyun içi artırdığı performansla oyuncuları başarıya götürüyor. Aynı zamanda tuş dizimi sayesinde oyun esnasında büyük bir rahatlık sağlıyor. Android uyumu için mobil oyunlarda kullanılabilir bir cep telefonu yerleştirme kısmı da bulunuyor.

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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