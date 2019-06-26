Steam yaz indirimleri başladı! İşte yeni oyun fiyatları
Dünyanın en büyük oyun platformu Steam'de yaz indirimleri bugün itibarıyla dünya genelinde başladı. Birçok oyunda yüzde 90'a varan indirimlerin yapıldığı Steam yaz indirimleri kampanyası kapsamında bakın hangi oyunlar ne fiyattan satılmaya başladı?
Steam yaz indirimleri başladı; oyun fiyatlarında çok büyük indirimler yapıldı. Steam'in her sene aynı dönemde yaptığı indirimler, popüler oyunlar dahil pek çok içeriğin çok daha düşük fiyattan satılmasını sağlıyor. Geçici olan bu kampanya kapsamında fiyatı düşen oyunlardan biri Devil May Cry oldu. Normalde 400 TL'ye satılan bu oyunu Steam yaz indirimleri kapsamında 263 TL'ye alabilmek mümkün hale geldi. Diğer yandan Assassin's Creed: Odyssey isimli oyunun fiyatı da 154 TL'ye kadar düşmüş durumda.
Grand Theft Auto 5'in fiyatı yüzde 50 indirimle birlikte 84 TL'ye kadar düşerken, Portal 2 ise 18.50 TL'den 1.85 TL'ye kadar inmiş durumda. The Witcher Wild Hunt ise yüzde 70 indirimle birlikte 12.50 TL'ye satılıyor.
Jurassic World Ecolution ise fiyatı düşen bir başka oyun olarak dikkat çekiyor. 51 TL'ye satılan popüler oyun haricinde kampanya kapsamında 4 TL'den başlayan fiyatlarla oyun satın alabilmek mümkün. Bu arada Steam Grand Prix etkinliği de oyuncuların etkileşimini arttıracak. Etkinlikte hem oyun satın alarak hem de arkadaşlarınızla yarış takımları kurarak puanlar topluyorsunuz.
Steam yaz indirimleri 9 Temmuz tarihinde sona erecek.
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