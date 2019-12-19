Steam açıkladı: İşte Kasım ayının en iyi oyunları
Dünyanın en büyük oyun platformlarından biri olan Steam, Kasım ayına damga vuran 20 oyunu açıkladı. Bu oyunların içinde Age of Empires ve Football Manager de bulunuyor.
Steam, Kasım ayı içinde oyunculara sunulan ve başarı gösteren 20 en iyi oyunu dünyayla paylaştı. Bu liste oluşturulurken oyun çıkış tarihleri itibarıyla ilk iki hafta içinde elde edilen gelir baz alındı. İşte o oyunlar:
Ratropolis — Cassel Games
Planet Zoo — Frontier Developments
Pistol Whip — Cloudhead Games
ROMANCING SAGA 3 — Square Enix & ArtePiazza
Kritika:REBOOT — ALLM Co. Ltd.
Unity of Command 2 — 2x2 Games & Croteam
The Legend of Bum-Bo — Edmund McMillen, James Interactive & Ridiculon
Age of Empires 2: Definitive Edition — Forgotten Empires & Tantalus Media
Command: Modern Operations — Warfare Sims
Terminator: Resistance — Teyon
STAR WARS Jedi: Fallen Order — Respawn Entertainment
Kingdom Under Fire 2 — Blueside
Football Manager 2020 — Sports Interactive
Automation Empire — DOG HOGGLER
BlazBlue Cross Tag Battle — Arc System Works
This Land Is My Land — Game-Labs
Farmer's Dynasty — Toplitz Productions & UMEO Studios
Lost Ember — Mooneye Studios
Sniper Ghost Warrior Contracts — CI Games
SD GUNDAM G GENERATION CROSS RAYS — TOM CREATE
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