Steam açıkladı: İşte Kasım ayının en iyi oyunları

Steam, Kasım ayı içinde oyunculara sunulan ve başarı gösteren 20 en iyi oyunu dünyayla paylaştı. Bu liste oluşturulurken oyun çıkış tarihleri itibarıyla ilk iki hafta içinde elde edilen gelir baz alındı. İşte o oyunlar:



Ratropolis — Cassel Games

Planet Zoo — Frontier Developments

Pistol Whip — Cloudhead Games

ROMANCING SAGA 3 — Square Enix & ArtePiazza

Kritika:REBOOT — ALLM Co. Ltd.

Unity of Command 2 — 2x2 Games & Croteam

The Legend of Bum-Bo — Edmund McMillen, James Interactive & Ridiculon

Age of Empires 2: Definitive Edition — Forgotten Empires & Tantalus Media

Command: Modern Operations — Warfare Sims

Terminator: Resistance — Teyon

STAR WARS Jedi: Fallen Order — Respawn Entertainment

Kingdom Under Fire 2 — Blueside

Football Manager 2020 — Sports Interactive

Automation Empire — DOG HOGGLER

BlazBlue Cross Tag Battle — Arc System Works

This Land Is My Land — Game-Labs

Farmer's Dynasty — Toplitz Productions & UMEO Studios

Lost Ember — Mooneye Studios

Sniper Ghost Warrior Contracts — CI Games

SD GUNDAM G GENERATION CROSS RAYS — TOM CREATE