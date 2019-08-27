Star Wars: The Rise of Skywalker filminde Rey şoku
Yeni Star Wars filmi, 40 yıl boyunca sürmüş olan hikayenin sonu olarak karşımıza çıkacak. Yeni film The Rise of Skywalker'ın yayınlanan yeni fragmanında Rey kırmızı ışın kılıcıyla boy gösteriyor.
Star Wars: The Rise of Skywalker filminin yeni fragmanı yayınlandı. İlk saatlerinde bile YouTube üzerinden 15 milyondan fazla kez izlenen yeni fragman, son filmde işlerin iyiden iyiye karıştığını gözler önüne seriyor.
Büyük bir savaşın eşiğinde Rey’in videonun sonuna doğru siyah kıyafetler içinde olduğunu ve elinde “Saberstaff” tuttuğunu görüyoruz. Bu görüntüler de Rey'in karşı tarafa geçtiği şeklinde yorumlanırken akıllardaki soru ise şu: Finn geri dönecek mi? Yükselen Skywalker, Skywalker’ların hangisi? Bu soruların cevabını bu yılın sonunda göreceğiz.
Kısa tanıtım videosu, nesiller boyu anlatılan hikayenin, özellikle de Skywalker ailesinin hikayesinin sona geldiğini gösteriyor.
Filmle ilgili bir de poster paylaşıldı. Palpatine tarafından tepeden izlenen bir dövüşte Rey ile Kylo Ren dövüşürken görülüyor. Bu da Skywalker hikayesini bir çeşit döngüyle tamamlamış oluyor.
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