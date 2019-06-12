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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
12.06.2019 - 07:49, Son Güncelleme:

Spyro Reignited Trilogy bu yaz Nintendo Switch'e geliyor

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Spyro Reignited Trilogy bu yaz Nintendo Switch'e geliyor

Geçen sene, ejderha Spyro dönüşünü 3 Eylül’de Spyro Reignited Trilogy ile yenilenen ateşini Nintendo Switch‘te gösterdi. Şu anda; PlayStation 4, PlayStation 4 Pro ve Xbox One, Xbox One X üzerinde oynanabilir olan Spyro Reignited Trilogy çok yakında Nintendo üzerinden de oynanabilir olacak. Üçleme, Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage! ve Spyro: Year of the Dragon, oyunlarını içerecek.

Bu yılki Nintendo Direct’in E3’teki resmi sunumunda Nintendo Switch’i piyasaya sürmesiyle, Spyro Reignited Trilogy de ilk kez Nintendo konsolunda oynanabilecek. Üçleme aynı zamanda, Nintendo konsolundaki ilk Spyro çıkışına imza atacak. Oyun, Skylanders Imaginators’ın 2016 yılındaki çıkışından bu yana ilk Spyro-led oyunu olarak 11 yılın ardından Nintendo’da yer alacak. Oyuncular, evlerinde Nintendo Switch ile TV konforuyla meydan okumalarda ve atılacakları maceralarda; zıplayabilir, havada süzülebilir, enerji yükleyerek rakiplerine alev fırlatabilirler.

Baştan aşağıya yeniden yapılan Spyro Reignited Trilogy, fanların hoşuna gidecek 100’den fazla heyecan dolu ve nostaljik bölümü sizlere sunacak. Geliştirilmiş ödüllü serilerinin yanı sıra, Spyro’nun Zany Ejderhaları ve diğer goofball toplarının (Uçan Ejderha Sparx, Avcı, Sheila, Ajan 9 ve Sgt. Byrd) yenilenmiş tasarımları ve çok daha fazlası da yer alacak. Üçleme aynı zamanda geliştirilmiş ortamlar, yeniden üstünden geçilen çalma listeleri, güncellenmiş kontroller, yepyeni ışıklandırma ve göz alıcı grafik yenilemeleriyle yeniden yaratılan sinematik görüntülere sahip. Toys For Bob’ın baş geliştiricisi, Spyro Reignited Trilogy oyununu Nintendo Switch’e getirmek için tekrar yer aldı.

Activision Ürün Yönetimi ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Michelle Fonseca, “Spyro Reignited Trilogy, oyunun fanları için bir aşk mektubudur. Bu nostaljik deneyimi Nintendo Switch’e getirmek; her ne olursa olsun oyuncuların inanılmaz derecede eğlenceli ve ikonik oyunu deneyimleme imkanına sahip olacakları anlamına geliyor.’’ dedi. “Amacımız, platform tercihleri ne olursa olsun, oyuncuları, 90’lardaki o değerli anılarına geri götürmek ve bunun yanında da yeni Spyro fanlarını aramıza kazandırmak.’’

Spyro Reignited Trilogy orijinal oyunlarının inanılmaz deneyimine dayanan epik oyun yapısını ortaya koydu. Karakterler ve kişisel özellikler, yeni tatlarla, Spyro ve ekibinin alevini yeniden canlandıracak yaratıcı bir şekilde yeniden ele alındı. 

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