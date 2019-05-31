Spigen Essential F310W Çiftli Hızlı Kablosuz Şarj incelemesi
Geliştirdiği aksesuarlarıyla bilinen Spigen, telefonlarını kablosuz şarj etmek isteyenler için yeni ürününü ortaya çıkardı. Spigen Essential F310W çiftli hızlı kablosuz şarj cihazı, kullanıcıların aynı anda iki cihazını kablosuz olarak şarj edebilmesine olanak tanıyor.
Halihazırda kablosuz şarj cihazları bulunan Spigen, bu kez iki cihazı aynı anda şarj edebilen Spigen Essential F310W model ürünüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Dahili iki bobin ile birlikte çok da fazla enerji kaybı olmaksızın aynı anda iki akıllı telefonun şarj olmasını sağlayan cihaz, satışa sunulan Qi destekli tüm cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışabiliyor.
USB Type-C arabirimini kullanan ve prize bağlanan Spigen Essential F310W'nin kendisi 187x90x11mm (7.3 × 2.5 × 0.4 inç) boyutunda ve 280 gram ağırlığa sahip. Düzgün bir yivli kenara sahip olan ürünün yüzeyi de alüminyumdan yapılmış. Bu sayede ürün hem şık görünüyor, hem de telefonu kolayca üzerine koyup hiç uğraşmadan şarj edebiliyorsunuz. Aynı şekilde, şarj pedinin alt kısmında da bir kauçuk yüzey bulunuyor.
Cihazın her iki kısmı da 10W şarj desteğine sahip. Ancak bu hız akıllı telefonlar için gayet ideal ve cihazlar kısa sürede şarj oluyor. Aşırı akım, aşırı voltaj, kısa devre ve statik direnç koruması da bulunan Spigen Essential F310W'nin üzerinde LED gösterge ışığı da yer alıyor. Bu sayede cihazınızın şarj durumunu görebiliyorsunuz.
Benzer ürünler bulunsa da, kaliteli materyalden imal edilen Spigen Essential F310W Çiftli Hızlı Kablosuz Şarj cihazı, rakiplerinin arasından sıyrılmayı başarıyor.
Ürünün fiyatı ise 299.90 TL.
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