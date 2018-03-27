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    SpaceX'in roketi atmosferi delmiş!

    Hürriyet Haber
    27.03.2018 - 07:39 | Son Güncelleme:

    SpaceX'in 2017 yılında fırlattığı bir roketin, iyonosferde 900 kilometre uzunluğunda bir delik oluşturup tüm GPS sistemini riske attığı ortaya çıktı!

    Roketler atmosferi terk etmelerinin ardından büyük bir iz bırakabiliyorlar ve SpaceX, bu durumu artık birinci elden öğrenmiş durumda. Araştırmacıların belirlediğine göre 2017 Ağustos tarihinde – Formosat-5 görevi için – fırlatılan Falcon 9 roketi arkasında sadece dairesel şok dalgaları yaratmadı, iyonosfer plazmasında üç saat boyunca varlığını koruyan 900 kilometrelik bir delik yarattı. Yerel bir manyetik fırtınaya benzetilen bu olay, roketin hafif yükü sayesinde ortaya çıkmıştı.

    Ars Technica'nın belirttiği üzere çoğu roket, yer çekiminin etkisini ve basıncı azaltmak için eğimli bir rotaya sahip oluyorlar. Ancak SpaceX'in roketi çok hafif bir yüke sahipti ve bu yüzden de neredeyse dikey bir rota kullanabiliyordu ve tam olarak da böyle yaptı. Bu durumu, suyun üzerinde taş sektirmek yerine direkt olarak taşı suyun içine atmaya benzetebilirsiniz – suda yarattığınız etki ve dalgalar çok daha büyük olacaktır.

    İyonosferdeki geçici delik tek başına büyük bir problem değil. Ancak daha sık yapılan ve daha güçlü olan fırlatmalar, GPS sistemini ciddi bir şekilde etkileyebilir. chip.com.tr'nin haberine göre bu yüzden de roket fırlatanların, yer yüzündeki arabalar ve telefonları ciddi bir şekilde etkilememek adına dikkatli olmaları gerekiyor.

    Etiketler: uzay , uydu
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