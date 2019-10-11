SpaceX, Nova-C’yi uzaya ne zaman fırlatacak?
SpaceX’e ait Falcon 9 roketi bu kez Nova-C isimli bir uzay aracını Ay’a fırlatacak. Peki Nova-C ne zaman fırlatılacak ve uzaya ne taşıyacak?
2013 yılında kurulan ve eski NASA çalışanlarının da bulunduğu bir şirket olan Intuitive Machines tarafından geliştirilen Nova-C uzay aracı, 2021 yılında uzaya gönderilecek.
Sıvı metan ana motoru ile çalışan bir uzay aracı olan Nova-C ay yüzeyinde bulunan herhangi bir noktaya 220 kilogram ağırlığında kargo ulaştırabiliyor.
Intuitive Machines'in Başkanı ve CEO'su Steve Altemus “Intuitive Machines , Nova-C’yi Ay’a ilk kez götürmek üzere SpaceX ile anlaştığı için heyecan duyuyor,” dedi.
NASA’nın Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılacak olan Nova-C, SpaceX’e ait Falcon 9 roketi ile uzaya gidecek.
Nova-C 2021 yılında 5 adet NASA CLPS’i taşımak üzere yolculuğuna başlayacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle