Sony Xperia XZ4'ün en net görüntüsü ilk kez karşınızda!
Bir süredir sessizliğini koruyan Sony'nin Mobil Dünya Kongresi'nde ses getirmesi beklenen yeni telefonu Xperia XZ4'ün en net görüntüsü nihayet internete sızdı. Bakın yeni Sony telefon nasıl görünüyor, hangi özelliklerle geliyor?
Sony'nin bir süredir konuşulan ve Mobil Dünya Kongresi'nde karşımıza çıkması beklenen yeni amiral telefonu Xperia XZ4'ün bugüne kadarki en net görüntüsü yayınlandı. Üstelik çalışırken görüntülenen telefonun ilk dikkat çeken özelliği fazlasıyla incelen ekran çerçevesi oldu.
Henüz hangi model olduğu net olmamakla birlikte Xperia XZ4'te Snapdragon işlemci kullanılacağı düşünülürken, cihazda 6 GB RAM yer alacak ve depolama kapasitesi de 256 GB olacak. MicroSD kart desteğinin cihazla birlikte sunulması beklenirken, 3900 mAh batarya da telefona güç verecek.
Cihazın öne çıkan bir diğer özelliği ise Redmi Note 7'lerde ilk kez gördüğümüz 48 MP arka kamera olacak. Telefonun arka yüzünde iki kamera bulunacağı tahmin edilirken, kameraların diğer teknik özellikleri henüz bilinmiyor.
USB Type-C arabirimini kullanan cihaz, Sony için 'ya tamam ya devam' telefonu olacak gibi görünüyor.
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